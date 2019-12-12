Профилактика варикоза и его осложнений

Основные правила профилактики.К сожалению, в наши дни варикоз сильно «помолодел». Однако медицина тоже не стоит на месте, и сейчас существует много эффективных методик борьбы с этим недугом. Главное — знать несколько простых правил, которые помогут справиться с имеющимися проблемами и избежать потенциальных осложнений.Правило № 1. Помнить про группы рискаКак и в случае со многими другими болезнями, при лечении варикоза очень большую роль играет своевременная диагностика. Если выявить болезнь на раннем этапе, справится с ней значительно легче. Именно поэтому особо внимательными к своему состоянию здоровья должны быть те, кто входит в группы риска.Одни люди страдают от варикоза, а другие нет. Большую роль здесь имеет наследственная предрасположенность, которая имеется у 60–80 % больных варикозом. Если у ваших родственников (в первую очередь, родителей) есть проблемы с венами, то очень велика вероятность, что с этим недугом столкнетесь и вы. Так, ученые определили, что если у ребенка и отец, и мать страдают от варикоза, то вероятность, что он в зрелом возрасте тоже столкнется с этой проблемой, больше 80 %. Понятно, что таким людям нужно особенно внимательно следить за своим здоровьем.Другая группа риска — сидячая или стоячая работа. Когда ноги постоянно находятся в неподвижном (особенно вертикальном) положении, венам сложно справляться с постоянным гидростатическим давлением, из-за чего начинается застой крови в нижних конечностях, что чревато развитием варикоза. К сожалению, в данной группе риска оказываются представители практически всех городских профессий: от продавцов и водителей до менеджеров и банкиров.Для женщин важным фактором риска является беременность. Из-за дополнительного веса ребенка, резко увеличивается нагрузка на ноги.Очень часто проблемы с венами возникают у тех, кто имеет лишний вес, а также у людей, чья деятельность связана с тяжелыми физическими нагрузками (от грузчиков до штангистов).Когда человек подолгу сидит или стоит, на его ноги приходится лишь статическая нагрузка, крайне вредная для вен. А вот динамическая нагрузка (когда человек ходит или бежит), напротив, очень важна. Неслучайно флебологи даже называют мышцы голени «периферическим сердцем», ведь, работая, они способствуют оттоку крови из нижних конечностей. Именно поэтому рекомендуется чаще ходить пешком. Во время беременности рекомендуется женщинам приходить на консультацию к флебологу дважды: на раннем и на позднем сроках. Рекомендации по правильному образу жизни и правильно подобранный компрессионный трикотаж позволяют избежать варикоза у беременных.Правило № 2. Профилактика лучше леченияК сожалению, риск получения варикоза заложен в человеке самой природой. Человек ходит на двух ногах, а не на четырех, поэтому кровь из нижних конечностей должна подниматься на значительную высоту, преодолевая земное притяжение.Неслучайно варикоз называют «расплатой за прямохождение». При варикозной болезни вены повреждаются и теряют эластичность, в результате чего диаметр кровеносных сосудов увеличивается. Это, в свою очередь, приводит к застою крови и нарушению полноценного питания тканей.Но человек может заботиться о своем здоровье, не дожидаясь развития болезни. Лучшей профилактикой варикозной болезни являются регулярные динамические нагрузки на мышцы ног. Большую поддержку организму приносит ходьба, бег, плаванье, поездки на велосипеде. Специалисты отмечают, что особенно полезно подниматься пешком по лестнице. Словом, чем больше работают ваши ноги, тем меньше шансов, что возникнут проблемы с венами.Огромное значение для профилактики варикозной болезни имеет компрессионный трикотаж.Специальные чулки и колготы, оказывая внешнее давление на вены, улучшают кровообращение в нижних конечностях, облегчают работу вен и мышечного насоса, снижают нагрузку на сердце, предотвращают усталость, боли и отечность ног. Однако следует учитывать два момента: во-первых, следует использовать только качественный компрессионный трикотаж, во-вторых, подбирать его должен специалист. Если неправильно подобрать уровень компрессии, это белье может принести больше вреда, чем пользы.Правило № 3. Своевременная диагностикаМногие считают, что к концу дня усталость, боли в ногах, отечность — это нормальные явления. Врачи утверждают, что это не так. Если подобные явления возникают не после чрезмерной нагрузки, а регулярно в конце обычного рабочего дня, пора бить тревогу. Вполне возможно, что это первые симптомы начинающихся проблем с кровоснабжением нижних конечностей.Если же вдобавок к этому на ногах появляются сосудистые звездочки или синенькие прожилки кровеносных сосудов, следует запланировать поход к флебологу.Некоторые люди просто не обращают внимания на «мелочи» и начинают беспокоиться лишь тогда, когда болезнь переходит на следующую стадию: отеки приобретают упорный характер, появляются боли и судороги, начинают заметно выпирать крупные сосуды. Дополнительными симптомами могут стать и легкие трофические нарушения кожи на ногах: темные пятна, шелушение, сухость. То есть из-за болезни начинаются проблемы с питанием тканей, а, значит, к врачу нужно обращаться немедленно.У некоторых пациентов, не желающих обращаться к врачу, болезнь может выходить на последнюю стадию, когда на коже появляются трофические язвы. Это признак того, что болезнь чрезвычайно запущена, а лечение будет очень долгим и сложным. Разумеется, до такого состояния ноги доводить нельзя ни в коем случае. Чем раньше вы обратитесь к профессиональному флебологу со своими проблемами, тем лучше для вас.Главная задача флеболога — распознать болезнь на ранней стадии. Если вы видите, что на ваших ногах появились такие звездочки или синие ручейки сосудов, лучше не ждать новых симптомов, а сходить на консультацию к профессиональному флебологу. Даже если опасения окажутся напрасными, лучше подстраховаться.Правило № 4. Не заниматься самолечениемНа всю жизнь застраховать себя от варикоза невозможно, даже если активно заниматься профилактикой. Пока врачи ничего не могут сделать с наследственной предрасположенностью к этой болезни, хотя с развитием генетики ситуация может измениться. Однако уже сейчас в арсенале профессиональных флебологов множество методик, позволяющих эффективно бороться с варикозом. Кстати, избавление от этой болезни имеет не только лечебное, но и косметическое значение, ведь женские ноги, изуродованные вздутыми венами и варикозными узлами, смотрятся совсем не привлекательно.Однако многие люди, столкнувшиеся с варикозом, под надуманными предлогами отказываются идти к врачу и пробуют лечиться самостоятельно. Кто-то вырезает народные рецепты из газет, кто-то, насмотревшись рекламы, покупает кремы и мази, обещающие «легкость в ногах». Большая часть «народных средств» против варикоза обладает низкой эффективностью, а вот венотонизирующие препараты в виде мазей или таблеток, используют в своей практике и профессиональные врачи. Ими невозможно вылечить варикоз, однако они имеют большой плюс — уменьшают неприятные ощущения пациента. Однако подбирать их должен специалист, учитывающий индивидуальные особенности каждого пациента.Правило № 5. За лечением обращаться к профессионаламГлавная задача, которая стоит перед флебологами, имеющими дело с варикозом — восстановить нормальный кровоток в нижних конечностях. На ранних стадиях болезни можно обойтись без оперативного вмешательства, использование качественного, правильно подобранного компрессионного трикотажа в сочетании с курсами венотонизирующих препаратов позволяет быстро улучшить состояние пациента и остановить развитие болезни.В более запущенных случаях требуется операция, хирург-флеболог удаляет поврежденные неработающие вены, после чего происходит плавное перераспределение венозной крови по неповрежденным подкожным венам и более глубоким венам. В настоящее время всё большей популярностью пользуется склеротерапия — безоперационный метод лечения варикоза, когда поврежденные вены не вырезают, а с помощью серии уколов вводят в них специальный препарат, который словно «заклеивает» больные вены, так что со временем они просто исчезают. Это безболезненная процедура, после которой не остается никаких шрамов, однако подходит она не всем пациентам. В любом случае принимать решение о том или ином методе лечения должен врач.В современной медицине диагностика часто важнее лечения, а иногда они идут рука об руку. Скажем, использование при диагностике ультразвука позволяет четко определить, какие именно вены необходимо удалять, чтобы вмешательство было минимальным. И уже через две недели после операции пациент возвращается к обычному образу жизни.