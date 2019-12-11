Названы лучшие продукты для нормализации сна

Каждый из нас сталкивался с бессонницей хотя бы один раз в жизни.Часто это происходит из-за стресса или перед важным событием. Что же делать, когда бессонница становится постоянным спутником? Вот список продуктов, которые смогут помочь нормализовать сон.1. БананыЭти веселые желтые фрукты содержат мелатонин — гормон, вырабатываемый мозгом во время сна, и серотонин — гормон, который играет важную роль в регуляции таких психических процессов, как настроение, сон и аппетит. Также бананы богаты магнием, который снижает мышечный тонус и помогает телу расслабиться.2. Травяной чайТравяной чай оказывает успокаивающее действие и снижает давление.3. Теплое молокоМолоко содержит триптофан — аминокислоту, которая является естественным успокаивающим средством.4. МедДобавьте немного меда в травяной чай или стакан теплого молока. Он не только поспособствует выработке небольшого количества глюкозы, но также поможет расслабиться и настроит ваше тело на сон.5. КартофельНебольшое количество печеного картофеля не загрузит желудок, а наоборот, очистит его от кислот, которые препятствуют усвоению триптофана.6. ОвсянкаПодобно бананам, овес богат мелатонином — гормоном сна, о котором мы упоминали немного выше.7. МиндальГорсть этих орехов поможет вам заснуть, потому что они содержат триптофан и магний.8. Льняные семена и кунжутЭти семена богаты омега-3 жирными кислотами — естественным источником хорошего настроения.9. Цельнозерновой хлебСъешьте кусочек такого хлеба с медом, и не забудьте запить чашечкой чая. Ваш организм начнет вырабатывать инсулин, который помогает триптофану добраться до мозга, в котором он успешно преобразуется в серотонин.10. Кукурузные хлопьяОни также способствуют выработке серотонина, помогают нашему телу расслабиться, успокоиться и эффективно замедляют работу системы пищеварения.