Как укрепить иммунитет осенью: 4 простых способа

Осень – самое время позаботиться о своем здоровье.Осень согласно аюрведе — пора перемен: на улице холодно и ветрено, природа увядает, человек подвержен депрессии и опустошению.В это время неизбежно снижается иммунитет. Специалист по целебным травам Себастьян Поул дает 4 совета, как не заболеть в межсезонье.Главное правило аюрведы — менять образ жизни в соответствии с текущим временем года. Помимо этого укрепить иммунитет помогут целебные травы, ароматерапия и правильное питание. Обычно специалисты по аюрведе относят осень к периоду доминирования Вата-доши. Вата характеризуется такими качествами, как сухость, легкость, ветреность, прозрачность, холод. Помимо прочего, Вата всегда управляет завершением циклов, когда происходит увядание, угасание и распад.1. Сезонное менюПо аюрведе, в теплое время года нужно питаться легкой и холодной пищей, а с приближением холодов еда должна становиться все более сытной, маслянистой и теплой. Осенью ни в коем случае нельзя голодать. С салатов нужно переключиться на овощные рагу и густые супы. Во все блюда рекомендуется добавлять топленое сливочное масло (гхи). Для укрепления иммунитета аюрведа рекомендует осенью есть побольше орехов, корнеплодов, печеных яблок и тыквы.Кстати, важно не только то, что вы едите, но и как. За стол нужно садиться в состоянии душевного спокойствия и умиротворения. Если вы раздражены или обеспокоены, лучше вообще не есть или перекусить совсем чуть-чуть. Пищу нужно пережевывать медленно и с наслаждением. Ни в коем случае нельзя переедать, даже осенью. Не забывайте про «согревающие» специи: перец, имбирь, чеснок.2. Чудесная ягодаЗнакомая всем россиянам бузина — новый суперфуд. Последние исследования доказали, что в деле укрепления иммунитета она эффективней всем известной эхинацеи. Бузина содержит флавоноиды, аскорбиновую кислоту, витамины А и В6, а также антоцианы, благоприятно влияющие на работу иммунной системы. Для профилактики оптимально принимать 1-3 ложки сиропа бузины в день. К слову, он подходит как взрослым, так и детям. Если вы все-таки заболели, дозу можно увеличить. Экстракт бузины способствует уменьшению боли в горле, снижает кашель и лихорадку.3. ТравыДля поддержания иммунитета осенью полезно заваривать травяные чаи с андрографисом, тимьяном (чабрецом) и центеллой азиатской (готу кола). Их можно найти в аптеках или специализированных магазинах. В аюрведе эти травы всегда ценились за антибактериальные, противогрибковые и детокс-свойства. Их издревле применяли для лечения простуды и улучшения пищеварения. К слову, считается, что эпидемию гриппа в Индии в 1919 году остановило именно применение андрографиса.Помимо травяных чаев для укрепления жизненных сил осенью на ночь полезно пить теплое молоко со специями, например кардамоном, корицей или имбирем. А вот от кофе и черного чая лучше отказаться. Они оказывают возбуждающее действие на нервную систему, выводят из душевного равновесия и вызывают стресс.4. АроматерапияДля поддержания иммунитета полезнее всего эфирные масла чайного дерева, перечной мяты, эвкалипта, тимьяна и лаванды. Их нужно применять для ингаляций, массажа или ароматизации помещений. Укрепить иммунитет можно еще одним приятным способом — регулярно принимать теплую ванну с эфирными маслами. Для этого нужно 5-15 капель масла одного или нескольких видов смешать с медом, пеной для ванны или морской солью и добавить в теплую воду (37-38 градусов). Принимать ванну нужно 5-15 минут. После процедуры не нужно ополаскиваться или вытираться, правильнее сразу завернуться в большое полотенце или махровый халат и идти спать.Об экспертеСебастьян Поул (Sebastian Pole) — знаток и популяризатор аюрведы и китайской медицины, специалист по травам, основатель британской компании Pukka Herbs, которая занимается производством травяных чаев и БАДов.