Назван эффективный способ похудеть к Новому году

Необходимо больше клетчатки.Быстро похудеть перед новогодними праздниками помогут продукты, богатые клетчаткой.Как рассказала врач-диетолог Людмила Бабич, садиться на строгую диету незадолго до праздника не только рискованно для здоровья, но и совершенно бессмысленно.«За пару недель до праздника я рекомендую не отказываться от любимых продуктов, ведь в течение всех праздников вам придется есть много и сытно, не стоит сейчас замедлять метаболизм и пищеварение, так как это чревато неприятными последствиями. А вот провести пару разгрузочных дней – на яблоках, печеной тыкве, кефире либо хурме – вы вполне успеваете. Выбирайте, к примеру, понедельник и пятницу», – подчеркнула она.При этом рекомендуется жестко ограничить любые фаст-фуды, полуфабрикаты, жаренные и жирные блюда.«Чтобы не переедать во время рабочего дня всяческих сладостей, печенья, бутербродов и прочей малополезной, но очень калорийной еды, ешьте побольше продуктов, богатых клетчаткой. Они богаты пищевыми волокнами и ценными микроэлементами, не вредят фигуре и надолго обеспечивают чувство сытости», – говорит эксперт.