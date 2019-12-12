Этот полезный коктейль поможет избавиться от лишнего веса

Диетологи рассказали о напитке для похудения перед сном.Специалисты по питанию рассказали, что кефир со специями, выпитый на ночь, поможет распрощаться с лишними килограммами.Для того, чтобы сделать напиток, добавьте в стакан кефира 0, 5 столовой ложки корицы, столько же имбиря и щепотку красного перца. Перемешайте кефир со всеми ингредиентами вечерний напиток для похудения готов! Его регулярное употребление в течение месяца поможет избавиться от 3-4 кг веса.Этот специфический коктейль ускоряет обмен веществ и выводит излишки продуктов из организма. Особенно рекомендуется после обильного застолья. А корица, перец и имбирь, отлично очистят организм от токсинов и шлаков.