Как форма зубов влияет на характер человека

Любопытное исследование провели ученые-физиогномисты, связано оно с влиянием формы зубов на характер человека.Формирование зубов происходит в четком следовании, заложенном в генетическом коде человека, при этом зубы могут определять и качества, присущие той или иной личности, заявляют исследователи.Согласно физиогномике, у людей, которые отличаются открытостью, решительностью и упрямством, непременно будут внушительные резцы. В то же время щель между ними способна свидетельствовать о склонности к молниеносному принятию решений и нежелании думать о последствиях.По словам экспертов, массивные клыки выдают агрессивную натуру, однако обладатели таких зубов также славятся любвеобильностью.Ровные зубы говорят об ответственности, холодном расчете и уверенности в себе, добавляют исследователи. Напротив, люди с кривыми зубами, как правило, обладают вспыльчивым характером, упрямством и тяжело идут на контакт. Однако, они также имеют и развитую интуицию, которая позволяет им предвидеть практически любую ситуацию.