Как форма зубов влияет на характер человека
Формирование зубов происходит в четком следовании, заложенном в генетическом коде человека, при этом зубы могут определять и качества, присущие той или иной личности, заявляют исследователи.
Согласно физиогномике, у людей, которые отличаются открытостью, решительностью и упрямством, непременно будут внушительные резцы. В то же время щель между ними способна свидетельствовать о склонности к молниеносному принятию решений и нежелании думать о последствиях.
По словам экспертов, массивные клыки выдают агрессивную натуру, однако обладатели таких зубов также славятся любвеобильностью.
Ровные зубы говорят об ответственности, холодном расчете и уверенности в себе, добавляют исследователи. Напротив, люди с кривыми зубами, как правило, обладают вспыльчивым характером, упрямством и тяжело идут на контакт. Однако, они также имеют и развитую интуицию, которая позволяет им предвидеть практически любую ситуацию.
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