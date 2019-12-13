Лучшие народные средства от ангины, проверенные временем

Чем лучше всего полоскать горло при ангине.Боль в горле чаще всего – один из первых признаков простуды или гриппа, но может быть признаком ангины. В любом случае, при воспалении в горле рекомендовано полоскание.Почему именно полоскание, причем достаточно частое – в идеале каждый час, поможет от боли в горле. Дело в том, что во время этой процедуры происходит увлажнение носоглотки, вымывание скоплений, местное противоспалительное действие. Дают полоскания и временное облегчение. А это тоже немаловажный факт для быстрого выздоровления.Эвкалипт для полоскания горлаЛистья этого экзотическое растение обладают сильнейшими антисептическим антимикробными свойствами. У нас листья эвкалипта можно купить в аптеке в сушеном виде, а можно в виде экстракта листьев на спирту. Любой вариант подходит для полоскания горла.Листья эвкалипта для полоскания следует заварить – 1-1,5 столовые ложки сухих листьев залить стаканом кипятка и довести до кипения на небольшом огне. Затем снять с огня и дать остыть. Остывший отвар процедить и использовать для полоскания в теплом виде не разводя водой.Экстракт в использовании проще – на полстакана теплой воды 4-5 капель экстракта эвкалипта. Перемешать и полоскать горло.Раствор соли и содыЭтот раствор применяют уже десятки лет, и он получил название «морская вода» из-за состава, вкус которого чем то напоминает морскую воду. Действует этот раствор благодаря тому, что сода и соль изменяют кислотность (Ph) слизистой носоглотки, благодаря чему бактерии, которым нужна кислая среда, активно погибают. Раствор облегчает боль и снимает воспалениеНа 1 стакан теплой воды взять 1 чайную ложку (без верха) соды, 1 чайную ложку соли и 2-3 капли йода.Настой календулы для полоскания горлаЦветы календулы или как их называют в народе – ноготков обладают очень сильными антисептическими свойствами. Так же как эвкалипт, продаются в сушеном виде и в виде настойки.Для использования сухих лепестков цветов календулы нужно 1 столовую ложку цветов залить 1 стаканом кипятка, довести до кипения и дать настояться до остывания. Затем процедить и полоскать теплым настоем.Для использования экстракта календулы нужно в 1 стакан теплой воды добавить 4-6 капель настойки и хорошо перемешать.Самым эффективным является чередование разных средств для полоскания. После полоскания не следует ничего есть и пить минимум 20 минут.