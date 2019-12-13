12 оригинальных способов побороть головную боль

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Чтобы головная боль вам не досаждала, стоит воспользоваться одним из приведенных ниже оригинальных способов борьбы с ней.Головная боль довольно часто мучает людей, окрашивая свет в темные тона и внося нежелательные коррективы в жизненные планы. Поэтому важно знать, как одолеть эту напасть и снова «стать в строй».Головную боль можно снять аптечными препаратами, а можно воспользоваться советами знахарей и народных целителей. Есть 12 оригинальных способов прогнать головную боль.1. Самомассаж — это первое и довольно надежное средство от головной боли любой интенсивности. Нащупайте ямочки сразу за затылком и слегка помассируйте их двумя пальцами в течение 2-3 минут. Также можно сделать легкий, но интенсивный массаж висков круговыми движениями.2. Мимическая гимнастика – это способ снять напряжение лицевых мышц. Стоит поднять брови вверх т задержать их в таком положении на 2 секунды, затем расслабиться и вернуть их в прежнее положение. Так повторяют 5 раз.Можно начать поднимать поочередно то левую, то правую бровь. При необходимости поддерживайте неподвижную бровь рукой. Также повторить 5 раз. Хорошо также закрыть глаза и постараться повращать глазными яблоками вверх-вниз, вправо-влево. Делайте упражнение в течение одной минуты.3. Ароматерапия – хорошо успокаивает головную боль ароматы мяты перечной. Достаточно нанести капель масла мяты перечной на виски и слегка втереть в кожу. А можно воспользоваться мазью доктор «МОМ» или известным всем бальзамом «Звездочка».4. Ароматические ванны – хорошо капнуть в ванну масло лаванды и мяты – это поможет устранить головную боль и снять повышенное напряжение. Делаю это так: разводят 20-30 капель масла в 1 литре сливок или молока, затем добавляют смесь в горячую ванну. Также хороши в этом случае эфирные масла мелиссы и чабреца, хвойный экстракт.5. Чай с мятой – это натуральное успокаивающее средство поможет снизить интенсивность головной боли. Достаточно чашки ароматного чая с мятой, чтобы через считанные минуты получить желаемое облегчение.6. Примочки – помогут примочки с холодной водой. Это пока самый простой способ избавления от пульсирующей головной боли. Смочите парочку хлопчатобумажных салфеток в холодной воде, отожмите и приложить ко лбу и вискам.7. Прогулка на свежем воздухе – прогуляйтесь по парку хотя бы 15-20 минут и вы не пожалеете – боль быстро отступит.8. Отдых – часто головная боль бывает следствием перенапряжения и переутомления. Дайте себе отдохнуть, и боль покинет вас.9. Тугая повязка – это проверенный бабушкин способ борьбы с головной болью. Перевяжите голову полотенцем или платком как можно туже, а затем прилягте – боль скоро угомонится и даст вам заснуть.10. Защита глаз – головную боль может спровоцировать постоянное напряжение глаз при вынужденном многочасовом всматривании в экран компьютера. Также зрение может страдать и вызывать головную боль от яркого солнечного света. Поэтому постоянно защищайте глаза солнцезащитным очкам даже зимой, правильно отрегулируйте яркость монитора и каждые 15-20 минут давайте глазам отдых.11. Анималотерапия — лечение животными довольно эффективно помогает снять головную боль. Посидите у аквариума и понаблюдайте за рыбками, погладьте любимую собаку или потискайте кошку, которая еще и окажет массажные услуги – все это вернет вас очень быстро в строй добрым и посвежевшим.12. Релаксация – ее способов масса. Можно заняться медитацией. Можно послушать спокойную музыку с пением птиц или шумом морского прибоя.Все советы — не абсолютная панацея от головной боли. Они могут дать временное облегчение, чтобы вы смогли разобраться с причинами возникновения этого дискомфортного состояния и посетить врача.