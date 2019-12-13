Лечение мигрени в домашних условиях

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Как облегчить приступы мигрени самостоятельно без медикаментов.Мигрень является неврологическим заболеванием, которое довольно часто достается человеку в наследство. К сожалению, ее вылечить, но с ней можно «договариваться». У каждого человека наблюдается своя частота приступов головной боли при мигрени — для кого-то это «гостья» случается раз в год, а для кого-то — ежедневный неприятный «посетитель».Когда приступы учащаются, врачи рекомендуют проанализировать последние события в жизни и для себя уточнить, какие трудности, нерешенные проблемы, общее неблагополучие, спровоцировали мигрень.Медики объясняют такое состояние тем, что в мозге, вследствие спазмов сосудов, выделяются серотонин, гистамин, адреналин. А в течение приступа сосуды излишне расширяются и при этом определенная область мозга отекает, что и вызывает у человека сильнейшую боль.Симптомы мигрени будут зависеть от того, какая часть мозга пострадала. Это может проявляться снижением зрения и слуха; параличом или слабостью конечностей; замедлением речи.Как избавиться от мигрени и есть ли возможность предотвратить приступ? Медики советуют отслеживать приступ в самом начале, при первом болевом сигнале и постараться уснуть – есть шанс, что, приступ отступит, не разогнавшись.Если приступ приближается во время рабочего дня, и нет возможности прилечь, стоит примять лекарство, которое вам назначил врач для таких случаев. Скорее всего это будет аспирин, аскофен. Как вариант подойдет крепкий кофе. Отключите все звуки (в том числе телефон) и постарайтесь укрыться на какое-то время в затемненное безлюдное помещение хотя бы на полчаса. Если получится, прогоните дурные и тревожные мысли и по возможности расслабьтесь.Пересмотрите свои жизненные приоритеты и цели, которые вы себе поставили. Запомните, когда ваш мозг дает сбой, значит, вы его перегрузили.Постарайтесь отсеять неправильно поставленные цели, оставьте одну, но самую необходимую и желанную.Хорошо, если у вас будет любимая работа, без всяких раздражителей и понимающая семья – идеальное сочетание для ощущения себя счастливым человеком, которому мало знакомы тревожность и перенапряжение. Уберите (по крайней мере, постарайтесь) все раздражающие факторы, откажитесь от вредных привычек, начните придерживаться правильного режима дня и здорового питания. Еще одна беда для организма – тотальная малоподвижность современного человека.При приступе мигрени можно самостоятельно облегчить болевой рефлекс, приняв настой из листьев и стеблей малины или отвар из корня ивы. Если добавить в эти снадобья черный чай, эффект наступит быстрее.Можно при болях в голове положить на висок свежую корку лимона, предварительно очистив ее от цедры – так создастся еще один очаг раздражения, который отвлечет мигрень. Так очаги раздражения головного мозга либо уравновесят, либо нейтрализуют друг друга.Чтобы упредить возникновение головной боли модно выпить настой из душицы. Готовится он просто: заливают сухую траву кипятком в соотношении 300 миллилитров воды на 1 столовую ложку душицы, и настаивают час. Затем процеживают и пьют в качестве профилактического средства трижды в день.