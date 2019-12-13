Четыре эффективных способа борьбы со стрессом
Состояние хронического стресса присуще многим. Кто-то прислушивается к тревожным звоночкам, которые посылает ему организм, и пытается быстро выйти из состояния дискомфорта.
А кто-то не замечает, как «подкрадывается» хандра, и человек только и ощущает физическое и психологическое истощение.
Исследования ученых из Университета Сан-Франциско показали, что остановить старение, вызванное хроническим стрессом, способны здоровое питание, качественный сон и физическая активность
Наладить сон!
Ночью вырабатывается 70% мелатонина — гормона, который защищает нас от стрессов и преждевременного старения, от простудных и даже онкологических заболеваний. Его выработка начинается в сумерки и достигает пика с 00.00 до 04.00 утра, а с рассветом падает. Поэтому, ложась спать под утро, мы добровольно лишаем себя нужного количества одного из самых сильных природных иммуномодуляторов.
Больше тишины
Вокруг нас столько звуков, информации, сигналов, на которые ежесекундно необходимо реагировать. И тем не менее постарайся сократить воздействие информационного шума. Выключай телевизор, когда не смотришь его, слушай музыку радиостанций без ведущих, отключи уведомления в социальных сетях. И устрой себе, например, после 19.00 два часа тишины. Попробуй, очень помогает!
Планирование
Ты не поверишь, но умение планировать день заметно снижает уровень стресса и помогает оставаться бодрым, успешным человеком с крепкой психикой. Эта привычка выручит и тех, кто большую часть времени проводит дома, и тех, кто занимается бизнесом. Главное — взять за правило не планировать слишком много и всегда распределять текущие дела по мере важности. Ведь незавершенные проекты, особенно в условиях цейтнота, — сильный прессинг.
Необычный релакс
Сотрудники Университета штата Флорида на примере 51 студента выяснили, что мытье посуды помогает снять стресс. Только при этом надо соблюдать одно условие: во время мытья посуды стоит сосредоточиться на текущих ощущениях и переживаниях. Надо держать фокус внимания на температуре воды, запахе моющего средства или самом процессе. Те, кому удавалось обращать внимание на эти вещи, позже отметили, что их нервозность снижалась на 27%.
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