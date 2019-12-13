Четыре эффективных способа борьбы со стрессом

ТОП-4 шагов, как справиться с хроническим стрессом.Состояние хронического стресса присуще многим. Кто-то прислушивается к тревожным звоночкам, которые посылает ему организм, и пытается быстро выйти из состояния дискомфорта.А кто-то не замечает, как «подкрадывается» хандра, и человек только и ощущает физическое и психологическое истощение.Исследования ученых из Университета Сан-Франциско показали, что остановить старение, вызванное хроническим стрессом, способны здоровое питание, качественный сон и физическая активностьНаладить сон!Ночью вырабатывается 70% мелатонина — гормона, который защищает нас от стрессов и преждевременного старения, от простудных и даже онкологических заболеваний. Его выработка начинается в сумерки и достигает пика с 00.00 до 04.00 утра, а с рассветом падает. Поэтому, ложась спать под утро, мы добровольно лишаем себя нужного количества одного из самых сильных природных иммуномодуляторов.Больше тишиныВокруг нас столько звуков, информации, сигналов, на которые ежесекундно необходимо реагировать. И тем не менее постарайся сократить воздействие информационного шума. Выключай телевизор, когда не смотришь его, слушай музыку радиостанций без ведущих, отключи уведомления в социальных сетях. И устрой себе, например, после 19.00 два часа тишины. Попробуй, очень помогает!ПланированиеТы не поверишь, но умение планировать день заметно снижает уровень стресса и помогает оставаться бодрым, успешным человеком с крепкой психикой. Эта привычка выручит и тех, кто большую часть времени проводит дома, и тех, кто занимается бизнесом. Главное — взять за правило не планировать слишком много и всегда распределять текущие дела по мере важности. Ведь незавершенные проекты, особенно в условиях цейтнота, — сильный прессинг.Необычный релаксСотрудники Университета штата Флорида на примере 51 студента выяснили, что мытье посуды помогает снять стресс. Только при этом надо соблюдать одно условие: во время мытья посуды стоит сосредоточиться на текущих ощущениях и переживаниях. Надо держать фокус внимания на температуре воды, запахе моющего средства или самом процессе. Те, кому удавалось обращать внимание на эти вещи, позже отметили, что их нервозность снижалась на 27%.