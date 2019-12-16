Как не перепутать бронхит с обычным кашлем

Существуют эффективные методы лечения бронхита в домашних условиях.Важно не перепутать обычный простудный или аллергический кашель с бронхитом. При бронхите происходит воспаление бронхов, из-за чего в них начинает накапливаться слизь. Обычно бронхит является осложнением гриппа или ОРВИ. При бронхите кашель довольно необычный. И важно распознать его и вовремя оказать помощь организму — так вполне реально бронхит вылечить через 10 дней.Если же болезнь оказывается запущенной, то это в свою очередь может привести к еще более сложным заболеваниям, таким, как, например, сердечная недостаточность.Первое, это следует различать бронхит по таким симптомам:— затрудненное дыхание;— чувство втянутости и тяжести в груди;— появляются усталость, слабость;— боль в горле;— кашель.Эти симптомы могут держаться до 15 дней. Если не предпринять никаких действий, то сухой кашель может перерасти во влажный с выделением слизи. Тогда уже температура поднимается до 40 градусов. На этой стадии протекания заболевания возможны выделения крови со слизью. Это тот случай, когда нужно не идти, а экстренно вызывать врача на дом.Кто-то ошибочно утверждает, что бронхит можно вылечить только антибиотиками. Но человеческий организм и сам способен справиться с болезнью за 10–14 дней при условии сильной иммунной системы. Но когда время прошло, а болезнь стала даже прогрессировать, то нужно помогать организму.Для этого есть несколько эффективных и проверенных временем рецептов без употребления антибиотиков.Важно на время лечения организовать заболевшему постельный режим, покой, комфорт, чистое, проветриваемое часто помещение, полноценное и сбалансированное питание. Режим меняют на полупостельный через 2-3 дня и возвращают человека к обычному ритму жизни, когда температура придет в норму – можно будет даже совершать небольшие прогулки на свежем воздухе.На период лечения придется есть, как можно больше овощей и фруктов – в этот периода, как никогда, организму нужны витамины. Следует отказаться от курения хотя бы на период лечения.Стоит знать, что при бронхите в организме образуются множество вредных веществ, отравляющих организм. Для его очистки важно употреблять больше жидкости. Хорошо в этот период пить витаминизированные напитки (ромашковый или липовый чай, отвар из шиповника или малины). А вот от кофе лучше отказаться, так как он только станет обезвоживать и так ослабленный организм.Для улучшнения отхождения мокроты есть специальные отхаркивающие средства ( Бромгексин, Гербион, Лазолван). Также отлично подойдет грудной травяной сбор. При лечении сухого кашля можно применять солодку, термопсис, мать-и-мачеху.Чтобы ускорить выздоровление стоит делать ингаляции с Амбробене или Лазолваном при помощи небулайзера. Подойдут и паровые ингаляции (содовые растворы, солевые, травяные и эфирные масла).С нормализацией температуры можно проводить массаж и гимнастику (подойдет Бодифлекс, которая укрепит организм, даже поможет немного похудеть без вреда для здоровья).Обратите особое внимание, что не стоит забывать о проверенном и безопасном методе лечения бронхита – горчичниках. Не лишними окажутся банки и согревающие компрессы. Так вы сможете справиться с бронхитом в короткие сроки и избежать осложнений.