Пять лучших способов «спрятать» прыщи на лице

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Чтобы выскочившие на лице прыщи не портили ваши планы, есть несколько экстренных способов борьбы с ними.Так уж случалось с каждым человеком (особенно, если этот человек девушка) – перед самым ответственным моментом (свиданием, собеседование, походом в ресторан) на лице появлялись малоприятные и совершенно, до неприличия некрасивые прыщики (анке по-научному).Чтобы досадная ситуация не доставила вам ощущение дискомфорта и не испортило все планы. Предлагаем пять эффективных домашних средств быстро справиться с прыщиками – такая себе скорая «пожарная» помощь.1. Зубная пастаДостаточно вечером во время чистки зубов нанести небольшую порцию зубной пасты на прыщик и за ночь он подсохнет и станет практически незаметным. Чтобы уменьшить ощущение жжения, используйте только белую зубную пасту – в ее состав не входит лаурилсульфат натрия.2. Глазные капли от покрасненияКапли для глаз или любые другие сосудосуживающие капли для носа также эффективно помогут избавиться от некрасивостей на вашем лице в виде прыщей — достаточно смоченный в каплях ватный диск подержать несколько минут в морозильнике. А затем на пять минут положить на проблемное место, после чего снять. Умываться после этого ненужно.3. Лавандовое эфирное маслоХорошо помогает лавандовое масло — ватной палочкой, смоченной в нем, протираем проблемную зону лица перед тем. как ложиться спать.4. АспиринКроме него можно взять стрептоцид, парацетамол, цитрамон. Нужно измельчить таблетку в ступке, добавить немного воды – и полученную кашицу нанеси куда требуется. Держать около 10 минут, затем смыть теплой чистой водой.5. Пищевая содаСтоит сделать кашицу из соды с водой и нанести ее на лицо. Легонько помассировать и тут же смыть. Эта простая маска-скраб поможет снять покраснения и подсушить небольшие прыщики.