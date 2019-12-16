Как восстановить нормальную работу пищеварительной системы

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Эксперты посоветовали, как восстановить нормальное пищеварение.Мы живем в спрессованном темпе, когда не хватает времени на полноценный обед, и мы питаемся фаст-фудом, забывая напрочь о том, какие могут быть последствия. Это становится причиной ощущения тяжести в желудке, неприятных симптомов, которые обычно настигают вас в ненужное время и в ненужном месте.Как же восстановить нормальную деятельность пищеварительной системы? Это не так сложно, если, конечно же, у вас нет каких-либо заболеваний желудочно-кишечного тракта. Если они есть – вам не подойдут методы, описанные в данной статье, и вам лечиться нужно только под контролем врача. А вот привычки питания придется поменять в любом случае — появившиеся симптомы — это «первый звоночек» для всех.Для резкого восстановления при первых проявления неполадок в работе ЖКТ, стоит устроить ему разгрузочный день. Можно целый день есть одну овсяную кашу – этот продукт издавна славился своей способностью мягко действовать на пищеварение (за счет ее вязкости можно защитить слизистую оболочку желудка и кишечника, а пищевые волокна восстановят нормальную моторику гладкой мускулатуры пищеварительной системы). Также допустимо овсянку заменить кефиром или дополнить им рацион разгрузочного дня. Лактобактерии, содержащиеся в кефире, отлично восстановят нормальную микрофлору кишечника.Еще один способ — заменить богатые клетчаткой продукты на те, которые «крепят». Первые три дня следует употреблять только овощи (за исключением картофеля) и фрукты, гречневую или ту же овсяную крупы и до 100 грамм отварного куриного филе. На четвертый день ввести любые кисломолочные продукты в небольшом количестве, с каждым днем увеличивая их объем. На пятый день следует добавить к салатам из овощей оливковое или льняное масло, на шестой и седьмой дни — включить в рацион понемногу все остальные продукты, которые не перечислены в общих рекомендациях.Этот метод заключается в постепенном увеличении нагрузки на ЖКТ. Период нормализации его деятельности займет до 2-х недель (не более, так как такой рацион не обеспечивает человека всеми необходимыми веществами). Во время такой диеты можно пить ромашковый чай, которому присущи успокаивающий и восстанавливающий эффекты.При этом кушать нужно дробно — по весу порция не должна превышать 300 граммов. При этом нужно пить достаточное количество воды: она поддерживает обмен веществ и помогает сформироваться пищевому комку.На период восстановления работы ЖКТ стоит полностью исключить из рациона фаст-фуд, свести к минимуму жирную пищу, не есть много жареного. Придется отказаться от консерв и копченостей.