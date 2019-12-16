Фитнесс-тренер подсказала, на сколько можно похудеть за неделю без вреда для здоровья

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Не стоит гнаться за цифрами.Нормальным сбросом веса за неделю во время похудения считается 500 граммов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.Об этом на своей странице в Instagram рассказала известный фитнес-тренер Анита Луценко, успокоив тех, кто переживает из-за медленного результата.«Я часто слышу, как кто-то психует и расстраивается, если на весах утром нет -1, а лучше -2 кг после более-менее нормального питания целый день! Так вот! У меня к вам с одной стороны хорошие, с другой – плохие новости. Нормальный, обычный сброс веса – это именно 500 грамм в неделю», – отметила Луценко.По ее словам, это отличный результат. У некоторых может быть лучше, особенно если сходят отеки, но в процессе похудения важен именно жир, а не вода.«Просто имейте терпение и помните про маятник! Качнется в одну сторону, жди отдачи и в другую, и в похудении это как нельзя круче подтверждается. Так что терпения вам и вдохновения в постепенной работе над собой. И да! Замечайте объемы больше, чем кг. Это куда важнее», – резюмировала Луценко.