Фитнесс-тренер подсказала, на сколько можно похудеть за неделю без вреда для здоровья
Нормальным сбросом веса за неделю во время похудения считается 500 граммов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Об этом на своей странице в Instagram рассказала известный фитнес-тренер Анита Луценко, успокоив тех, кто переживает из-за медленного результата.
«Я часто слышу, как кто-то психует и расстраивается, если на весах утром нет -1, а лучше -2 кг после более-менее нормального питания целый день! Так вот! У меня к вам с одной стороны хорошие, с другой – плохие новости. Нормальный, обычный сброс веса – это именно 500 грамм в неделю», – отметила Луценко.
По ее словам, это отличный результат. У некоторых может быть лучше, особенно если сходят отеки, но в процессе похудения важен именно жир, а не вода.
«Просто имейте терпение и помните про маятник! Качнется в одну сторону, жди отдачи и в другую, и в похудении это как нельзя круче подтверждается. Так что терпения вам и вдохновения в постепенной работе над собой. И да! Замечайте объемы больше, чем кг. Это куда важнее», – резюмировала Луценко.
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Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология
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