Названы опасные последствия переутомления
Люди, которые чрезмерно переутомляются на работе, серьезно рискуют заработать серьезные заболевания.
В зоне риска почти половина мужчин и около трети женщин.
Под «переутомлением» подразумевается усталость, которую сотрудники ощущают более 24 часов в неделю. У таких работников повышены риски развития сердечно-сосудистых заболеваний: на 30% у женщин и 29% у мужчин; также эндокринной системы: на 56% у женщин, 40% у мужчин.
Кроме того, у них серьезно повышены риски, связанные с органами зрения: на 67% и 57%, соответственно.
Также из-за «переутомления» такие сотрудники в течение года значительно чаще болеют – в среднем 24,9 дня в году с утратой трудоспособности.
В исследовании приняли люди специальности сопряжены с высоким риском профессионального утомления: врачи, медсестры, учителя и офисные работники.
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