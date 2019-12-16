Названы опасные последствия переутомления

Это распространенная проблема.Люди, которые чрезмерно переутомляются на работе, серьезно рискуют заработать серьезные заболевания.В зоне риска почти половина мужчин и около трети женщин.Под «переутомлением» подразумевается усталость, которую сотрудники ощущают более 24 часов в неделю. У таких работников повышены риски развития сердечно-сосудистых заболеваний: на 30% у женщин и 29% у мужчин; также эндокринной системы: на 56% у женщин, 40% у мужчин.Кроме того, у них серьезно повышены риски, связанные с органами зрения: на 67% и 57%, соответственно.Также из-за «переутомления» такие сотрудники в течение года значительно чаще болеют – в среднем 24,9 дня в году с утратой трудоспособности.В исследовании приняли люди специальности сопряжены с высоким риском профессионального утомления: врачи, медсестры, учителя и офисные работники.