Ученые вычислили идеальную продолжительность полового акта

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Идеальным временем для партнеров является 31 минута.Тематика полового акта у людей остается одной из самых обсуждаемых среди ученых. Сколько различных опытов и исследований не проводилось, чтобы определить оптимальную продолжительность секса.В этот раз специалисты пришли к выводу, что именно 31 минута является идеальным временем для партнеров. Благодаря этому секс превращается в лучшее лекарство от множества болезней, включая смертельный рак.Биохимики уточнили, что при такой продолжительности в организме каждого из партнеров начинается противостояние свободным радикалам, которые являются вредоносными молекулами. Именно они влекут за собой возникновение множества болезней, включая рак. Следовательно, половой акт продолжительностью в полчаса поможет продлить молодость на несколько лет, а то и десятилетий, считают ученые.По мнению других экспертов, идеальное время для занятий любовью составляет 10 минут. Несмотря на разногласие насчет продолжительности, специалисты сошлись на мнении, что секс улучшает здоровье человека. Именно благодаря половому акту снижается риск возникновения болезней и улучшается кровообращение. Ученые рекомендуют заниматься сексом 3-4 раза в неделю. Специалисты также подсчитали, что одинокие люди живут на 25% меньше, чем те, кто регулярно занимается любовью, что может стать стимулом для поиска полового партнера.