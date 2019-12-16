Продукты, которые особенно опасны для свежего дыхания

Доктор Эмери рекомендует чистить зубы и пользоваться зубной нитью после употребления сухофруктов.Владелец стоматологической клиники Sugar Fix Dental Loft, стоматолог из Чикаго Джессика Эмери рассказала о четырех наиболее опасных для свежего дыхания продуктах. К ним относятся алкоголь, мятные конфеты, мясо и сухофрукты.Алкоголь, как известно, является мочегонным средством. Причем вода уходит не только из тела, но и непосредственно из полости рта, нарушая процесс выработки слюны. Поскольку слюна содержит ферменты, расщепляющие и смывающие вредные бактерии из ротовой полости, употребление алкоголя приводит к сухости во рту и появлению несвежего дыхания.Что касается мятных конфет, они лишь усугубляют ситуацию, освежая дыхание на короткий период, заявила специалист. Большинство мятных конфет содержит сахар, являющийся пищей для бактерий.Когда человек регулярно потребляет мясо, организм получает большее количество белка, чем ему необходимо. Мясной белок организму вначале необходимо расщепить, и лишь затем усвоить. Одним из побочных продуктов этого процесса является аммиак, запах которого исходит изо рта человека, поедающего мясо.Сухофрукты, в свою очередь, содержат сахар, а значит и некоторое количество бактерий. Однако кроме сахара, сухофрукты также богаты нерастворимой клетчаткой или целлюлозой, задерживающей остатки сахара между зубами. Доктор Эмери рекомендует чистить зубы и пользоваться зубной нитью после употребления сухофруктов.