Оптимисты реже подвержены инфарктам

Британские ученые выяснили, что позитивно относящиеся к жизни люди гораздо менее подвержены риску повторного инфаркта по сравнению с пессимистами.К таким выводам ученые пришли на основе результатов контрольной группы из 369 человек, поступивших в больницу с диагнозами «инфаркт» или «стенокардия». Наблюдая за пациентами в течение 46 месяцев после обращения в больницу, исследователи выяснили, что вероятность повторения острого состояния гораздо выше, если люди настроены отрицательно.У пессимистов ухудшение здоровья наблюдалось в два раза чаще, чем у их более оптимистично настроенных коллег по несчастью.По мнению специалистов, позитивное отношение к жизни снижает риск обострений болезней сердца. Оптимистам реже требуется повторная помощь кардиолога, у них меньше шанс оказаться на столе у кардиохирурга или патологоанатома.Медики считают, что пациентам, перенесших инфаркт, может быть рекомендована когнитивная поведенческая терапия, которая позволит сохранить им позитивный настрой. В своих дальнейших исследованиях ученые планируют проверить, действительно ли психотерапия окажется эффективна.