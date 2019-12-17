Психологи назвали важный момент, который помогает детям в учебе

Чувство безопасности влияет на успеваемость в школе.Ведущие научные работники доказали, что мальчики и девочки, которые учатся в школе, получают более высокие отметки, если они чувствуют себя в безопасности.Команда специалистов из Университета Конкордии пришла к выводу, что чувство безопасности влияет на школьную успеваемость. Следует заметить, что в зависимости от уровня и степени безопасности дети могут учиться лучше или хуже. По словам врачей, психические расстройства в виде ощущения тревоги или панических атак отражаются на количестве усваиваемого материала.Психологи полагают, что низкая школьная успеваемость не является признаком отсутствия у ребенка умственных способностей. Вполне возможно, что малыш имеет психологическую проблему, которая может быть связана с коллективом.Научные работники сообщили, что мальчики и девочки, ощущающие комфорт и безопасность в школе, лучше концентрируются на учебном процессе.