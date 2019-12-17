Почему старики живут счастливее молодежи

Научные работники заявили, что старики счастливее молодежи. Данная гипотеза подтвердилась после изучения их душевного состояния.Специалисты сообщили, проанализировав сведения о состоянии участников эксперимента, складывается картина, что люди преклонного возраста более счастливы.Говоря о молодом поколении, то оно менее довольно своей жизнью и все время старается что-то изменить. Кроме того, эксперты обнаружили серьезную встревоженность среди американцев, которым не более 30 лет. Главной причиной для этого профессора назвали востребованность к себе, вследствие чего те пребывают в состоянии стресса.В недавнем учении медики рассмотрели физическое благополучие населения от 20 до 90 лет из города Сан-Диего. Меньшинство связывает старение с замедлением когнитивных и физических процессов, так как местные жители считают старость временем для занятия собой — отдыхом, путешествиями и общением. Пенсионеры фактически не переживают по пустякам так сильно, как молодые люди.К слову, они имеют больший жизненный опыт, позволяющий совладать со своими эмоциями и правильным принятием решений.