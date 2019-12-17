Этот алкогольный напиток полезен для здоровья сердца

Найдены новые полезные для сердца свойства вина.Умеренное потребление вина повышает уровни жирной кислотыомега-3 в плазме крови и красных кровяных клетках. Омега-3 имеет защитные свойства против ишемической болезни сердца, инсульта и понижает риск сердечной смерти, основной ее источник — рыба.Открытие в очередной раз доказывает существенные преимущества вина перед другими алкогольными напитками. В исследовании Католического университета Кампобассо (Италия), Университета Гренобля (Франция) и Маастрихтского университета (Нидерланды) участвовало свыше полторы тысячи человек из Англии, Бельгии и Италии. Все участники прошли комплексное медицинское обследование. В результате обзора было доказано, что небольшие количества вина, независимо от того, ели люди рыбу или нет, увеличивают количество омеги-3 в организме.Как объясняют кардиологи, состав вина оказывает влияние на метаболизм основных полиненасыщенных жирных кислот, какомега-3. Тем не менее, не только вино, но также пиво и крепкие спиртные напитки повышали показатели омеги-3, однако ассоциация была более сильной при употреблении вина. Такой эффект ученые относят к действию полифенолов — естественных соединений, обладающих антиоксидантной активностью и борющихся с окислительными процессами, вызванными вредными свободными радикалами.