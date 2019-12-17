Врачи рассказали, от каких завтраков лучше отказаться

Неправильный завтрак может стать причиной сонливости и даже спровоцировать проблемы с желудком.О блюдах, которые точно не подойдут для начала дня, рассказывала специалист по правильному питанию Мария Андреева.1. Апельсиновый сок и бутерброды с колбасойВыпитый утром апельсиновый сок может привести, во-первых, к появлению аллергии, во-вторых, к проблемам с пищеварением. Кислота, содержащаяся во всех без исключения цитрусовых, раздражает слизистую оболочку желудка, поэтому есть риск получения гастрита из-за регулярного употребления сока из цитрусовых натощак.Что касается бутербродов с колбасой, то общеизвестным является факт, что продукция из ближайшего супермаркета имеет в своем составе не только мясо, но и почти всю таблицу Менделеева: красители, консерванты. Соответственно, гастрит, который появился от употребления апельсинового сока, вполне может стать хроническим на фоне бутербродиков, а там уже и до серьезных проблем с пищеварением недалеко.2. Стакан холодной воды и салат из овощейНачинать свое утро со стакана свежей воды считается правильным и полезным. Однако не во всех рекомендациях уточняется, что она должна быть теплой, а не холодной. Последняя – прямой путь к нарушению метаболизма, его замедлению, набору лишнего веса, а у женщин на фоне употребления холодной воды утром могут даже появиться изменения в менструальном цикле.Салат из овощей, заправленный оливковым маслом, – прекрасное блюдо на обед или ужин, но не на завтрак. Утром наш организм еще не проснулся, поэтому не готов к перевариванию овощей. Сами овощи – еда не особо тяжелая, просто в них содержатся кислоты, которые могут привести к излишнему газообразованию во второй половине дня.3. Жареный картофель с мясомТрудно найти продукт, который был бы столь недиетическим и калорийным, как жареный картофель. Это липидно-гликемический продукт, употребление которого ведет к увеличению веса, ведь масло, на котором происходит приготовление, моментально откладывается в организме в виде жировых запасов.Для того, чтобы переварить кусок мяса, нашему организму утром необходимо столько энергии, что вместо того, чтобы взбодриться, он снова захочет спать.4. Чашечка кофеДля кого-то это тоже завтрак: выпил натощак чашку свежесваренного кофе, приободрился – и вперед. Это совершенно недопустимо! Кофе натощак – огромный вред для вашего здоровья и удар по желудку, поджелудочной железе и сердцу. К тому же этот напиток имеет еще и мочегонный эффект. Запомните, его следует пить только в конце трапезы.5. Готовые завтракиМолоко и хлопья, шоколадные шарики, звездочки – любимый продукт не только детей, но и многих взрослых. Производители утверждают, что это питательный и сбалансированный прием пищи. Но в действительности такие завтраки – это быстрые углеводы, которые перевариваются моментально, следовательно, чувство голода возникнет гораздо раньше, чем наступит время обеда, а значит, вы съедите больше и одновременно наберете лишний вес.6. Булочки и пирожныеЛюбые продукты, которые содержат в своем составе дрожжи и к тому же употребляются натощак, ведут ко вздутию живота и серьезным нарушениям пищеварения. А торты и пирожные не стоит есть «до обеда», то есть, на завтрак: ваша поджелудочная железа еще не успела проснуться, сладкое натощак может нанести непоправимый вред как ей, так и печени. Кроме пищеварительной функции, от сладкого может пострадать и мозговая активность: вам будет труднее сосредоточиться в течение всего дня.