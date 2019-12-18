Психологи рассказали, как обнаружить потенциального изменника
Если ваша вторая половинка меняла своего предыдущего партнера, то, скорее всего, такой же сценарий повторится и в ваших отношениях. К такому выводу пришли специалисты исследовательского Университета в Денвере (США).
Ученые-психологи опросили почти 500 пар, которые находятся в длительных гетеросексуальных отношениях. Среди мужчин сходить налево себе позволяли около 20-25%. Женщины оказались более порядочными — изменниц среди них набралось только 10-15%.
Кроме того, исследователи выяснили, что люди, склонные к изменам, не изменяются, вступив в новые отношения. Причем тенденция сохраняется как у мужчин, так и у женщин. Еще один интересный аспект, как партнеры определяют понятие «измена».
Сейчас под этим понимается только непосредственно половой акт, а вот флирт, поцелуи и прочее за что-то недозволенное больше не считаются.
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Добавил klava в категорию Психиатрия
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