Нехватка этого витамина стимулирует развитие раковых клеток

Результаты последних исследований.Ученые из Германии пришли к выводу о том, что некоторые особенности в питании людей связаны с развитием патологических процессов в кроветворении, через которые может развиться рак крови. Их исследования стало очередным подтверждением того, как важно для здоровья питаться полноценно, без ограничения каких-то групп продуктов.Специалисты из Немецкого центра изучения рака при университете Гейдельберг опубликовали данные, полученные в ходе проведенного ими исследования. Согласно этим данным, развитие рака крови может коррелировать нехваткой витамина А, получаемого с пищей.По словам ученых, рак крови в ряде случаев возникает на фоне истощения резерва стволовых клеток, отвечающих за воспроизведение красных кровяных телец (эритроцитов). Этот резерв, который находится у здорового человека в «спящем» состоянии, используется организмом в моменты угрозы для жизни — во время болезней, массивной потери крови или химиотерапии. Но для его поддержки необходимо получение достаточного количества ретиноевой кислоты, с которой связано выработки витамина А.«Для стабильного уровня запасных стволовых клеток крайне важна ретиноевая кислота. Без этой кислоты стволовые клетки не смогут вернуться в фазу сна, начнут перерождаться в обычные клетки крови, и таким образом будет растрачиваться резерв организма », — пояснили исследователи.Для сохранения в организме запаса стволовых клеток медики советуют обязательно употреблять в пищу продукты, которые являются источником витамина А. Напомним, что его поставщиками в рационе питания является печень, сливочное масло, молоко, желтки яиц, а также ярко окрашенные — красные, зеленые , оранжевые и желтые — фрукты и овощи.Исследования, проводившиеся ранее позволяли ученым говорить о связи между дефицитом витамина А и развитием болезни Альцгеймера.