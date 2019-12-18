Эксперты озвучили продукты, которые ощутимо снижают уровень холестерина

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Эти продукты помогут справится с холестерином вашему организму.Холестерин — это вид жира, содержащийся в крови человека. Высокий уровень холестерина является фактором риска развития болезни сосудов сердца (ишемической болезни сердца, ИБС) — основной причины смерти и инвалидности в развитых странах.Процесс, вызывающий сужение просвета сосудов за счет формирования жировых (липидных) отложений и последующее разрастание соединительной ткани и отложение кальция в стенках сосудов, называется атеросклерозом. На ранней стадии процесса на стенках артерий откладываются полоски жира, содержащие холестерин. Это начинает происходить, когда человеку исполняется приблизительно 20 лет.Данный процесс не является нормальным, однако эти полоски жира не представляют опасности здоровью и могут исчезнуть. Однако они могут откладываться и дальше и тем самым вызвать необратимые изменения структуры стенок артерий, что ведет к разрастанию соединительной ткани, похожей на рубец, вокруг сгустка холестерина. Такие изменения происходят не у всех, но с возрастом это становится все более распространенной проблемой.Данный процесс поражает относительно небольшие участки внутри артерии, и очень часто происходит выпячивание внутренней поверхности сосуда, когда образуются так называемые бляшки. Холестериновые бляшки исчезают не так легко, как полоски жира.В результате появления бляшек может произойти сужение артерии, и как следствие некоторые части тела будут недостаточно снабжаться кислородом.Кроме того, могут появиться и другие осложнения, например образование тромба в артерии. При этом артерия может быть полностью закупорена, и если данная область не снабжается кровью другими сосудами, то может произойти некроз тканей (инфаркт), приводящий к инфаркту миокарда, инсульту или гангрене.Между тем диетологи отмечают, но нормализовать холестерин поможет правильное питание.Специалисты в области здорового питания выделяют шесть продуктов, которые могут снизить (на 20 %) уровень холестерина при регулярном и разумном их потреблении:— фасоль;— баклажаны;— соя;— овсяные хлопья;— яблоки;— чеснок.