Эксперты рассказали чем вазелин полезен для кожи

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Вазелин — чем он полезен для нашей с вами кожи? Послушаем, что скажут косметологи.Представляет ли вазелин какую-либо пользу для нашей кожи? Эксперты в области косметологии из Германии дали подробный ответ на этот вопрос.В зимнее время спрос на вазелин в аптеках возрастает. Многие люди используют его вместо традиционных увлажнителей для решения проблем сухой и шелушащейся кожи. Довольно часто вазелином защищают трескающиеся на морозе губы. Вазелин представляет собой смесь минеральных масел и парафинов, а его основной ингредиент помогает сохранять влажность за счёт создания защитного водного барьера. Вазелин улучшает состояние кожи и способствует заживлению. Существует множество причин, по которым вазелин следует признать полезным для нашей кожи.Вазелин является довольно эффективным в деле заживления небольших ожогов, он позволяет существенно снизить уровень зуда на местах повреждения кожи. Нанесение вазелина вскоре после душа в качестве средства увлажнения предотвращает высыхание кожи. Если в холодную погоду или сезон аллергий человек сталкивается с сухостью носа, то и здесь на помощь может прийти вазелин. Косметологи также рекомендуют опускать ступни в тёплую воду с некоторым количеством соли, затем вытирать их полотенцем и наносить вазелин, после чего надевать чистые хлопковые носки. Это очень эффективное средство против потрескавшихся пяток.Вазелин можно применять в качестве крема для ухода за руками. Кожа человека представляет собой микстуру различных масел и воды, которая позволяет ей сохранять мягкость и эластичность. Но чрезмерное мытье рук приводит к высушиванию и раздражению кожи, что может спровоцировать такие болезни, как экзему, а также ускорить натуральные процессы старения. Содержащееся в вазелине масло решает эти проблемы, сохраняя должный уровень влажности. При этом не бойтесь того, что у вас будут слишком масляные руки, ведь для достижения эффекта достаточно очень небольшого количества вазелина, который быстро высыхает.