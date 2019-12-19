Эффективные народные средства от высокого давления

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Об этом должен знать каждый.Гипертония — это заболевание, которое возникает обычно в возрасте 30 лет и более, протекает хронически с периодами ухудшения и улучшения.Две небольшие головки чеснока сварить до размягчения в одном стакане молока, процедить. Пить по 1 столовой ложке три раза в день после еды в течение 14 дней. Каждые 2 дня необходимо готовить новый отвар.2. Кожура граната — отваривается и пьется как чай. Хорошо и плавно снижает давление. Можно пить неограниченно.3. Календула — 20 г цветков на 100 г водки. Настоять 7 дней, пить по 20-30 капель три раза в день. Исчезают боли, улучшается сон, повышается работоспособность.