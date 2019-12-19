Какими методами нельзя лечить простуду в домашних условиях

Медики озвучили те способы лечения простудных заболеваний, которые не помогают.

Часто родители занимаются лечением своих чад самостоятельно, прибегая к советам бабушек, соседей, людей из форумов в Интернете. Это неправильно и может навредить здоровью.

Вот методы лечения, которые способны только ухудшить состояние ребенка.

Горячее молоко с маслом и содой

Это довольно популярное средство от кашля, но на самом деле приносит больше вреда, чем пользы. Например, при больном горле нельзя пить горячее, так как стенки горла и так раздражены. А при «мокром» кашле нельзя употреблять молоко вообще, ведь оно способствует выделению еще большего количества слизи в организме.

Такое лечение приведет к тому, что легкая простуда перейдет в бронхит, а то и воспаление легких. Лучше заменить этот напиток на теплый калиново-медовый чай.

Антибиотики и обезболивающие

Антибиотик назначает врач и только после анализов, когда известно, что заболевание имеет бактериальный характер. В случае с вирусными инфекциями их использование не нужно.

Ингаляции

При боле в горле не всегда можно использовать ингалятор. Если у ребенка есть насморк, то большая вероятность, что после ингаляций слизь опустится и перейдет в кашель. При гнойной ангине или температуре выше 37 такие процедуры вообще запрещены.

Средства из рекламы

Не всегда вкусные леденцы и чудо-спреи помогут при лечении. Даже фармацевт не в силах определить, в каком препарате в данный момент нуждается ребенок.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил sigivigi в категорию Инфекционные болезни

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь