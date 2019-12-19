Какими методами нельзя лечить простуду в домашних условиях

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Медики озвучили те способы лечения простудных заболеваний, которые не помогают.Часто родители занимаются лечением своих чад самостоятельно, прибегая к советам бабушек, соседей, людей из форумов в Интернете. Это неправильно и может навредить здоровью.Вот методы лечения, которые способны только ухудшить состояние ребенка.Горячее молоко с маслом и содойЭто довольно популярное средство от кашля, но на самом деле приносит больше вреда, чем пользы. Например, при больном горле нельзя пить горячее, так как стенки горла и так раздражены. А при «мокром» кашле нельзя употреблять молоко вообще, ведь оно способствует выделению еще большего количества слизи в организме.Такое лечение приведет к тому, что легкая простуда перейдет в бронхит, а то и воспаление легких. Лучше заменить этот напиток на теплый калиново-медовый чай.Антибиотики и обезболивающиеАнтибиотик назначает врач и только после анализов, когда известно, что заболевание имеет бактериальный характер. В случае с вирусными инфекциями их использование не нужно.ИнгаляцииПри боле в горле не всегда можно использовать ингалятор. Если у ребенка есть насморк, то большая вероятность, что после ингаляций слизь опустится и перейдет в кашель. При гнойной ангине или температуре выше 37 такие процедуры вообще запрещены.Средства из рекламыНе всегда вкусные леденцы и чудо-спреи помогут при лечении. Даже фармацевт не в силах определить, в каком препарате в данный момент нуждается ребенок.