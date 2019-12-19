Рак печени: кто рискует заболеть и как распознать

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Онкологи назвали основные факторы риска и симптомы рака печени.Рак печени является одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний. Чаще с таким диагнозом сталкиваются мужчины, поэтому для них рак печени стоит на пятом месте среди всех остальных опухолевых недугов, а у женщин эта же болезнь занимает восьмую строчку рейтинга.Факторы риска рака печени:— перенесенный вирусный гепатит;— возраст от 50 и выше;— желчнокаменная болезнь и цирроз;— бесконтрольный длительный прием анаболических стероидов;— контактирование с химическими веществами;— питание, перенасыщенное канцерогенами, транс-жирами, консервантами и другими искусственными веществами;— злоупотребление алкоголем.Первые симптомы рака печени являются общими для всех видов онкологических заболеваний:— тошнота и рвота;— слабость, повышенная утомляемость, сонливость, усталость;— резкое снижение массы тела и аппетита;— запоры и диарея;— озноб и незначительное повышение температуры тела.Уже не на ранней стадии развития рака печени больной может отметить, что у него вздулся живот, а кожа приобрела желтоватый оттенок, также могут пожелтеть склеры глаз. Затем меняется цвет мочи — она становится более темной, а стул, наоборот, светлеет.Ноющие боли в правом подреберье возникают на поздних стадиях рака печени, когда опухоль сильно увеличивается в диаметре.Также, резко снижается уровень гемоглобина в крови, что приводит к анемии.При появлении характерных симптомов рака печени следует немедленно обратиться к доктору, тем более, если человек попадает в группу риска данного недуга.