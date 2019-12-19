Рак печени: кто рискует заболеть и как распознать
Рак печени является одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний. Чаще с таким диагнозом сталкиваются мужчины, поэтому для них рак печени стоит на пятом месте среди всех остальных опухолевых недугов, а у женщин эта же болезнь занимает восьмую строчку рейтинга.
Факторы риска рака печени:
— перенесенный вирусный гепатит;
— возраст от 50 и выше;
— желчнокаменная болезнь и цирроз;
— бесконтрольный длительный прием анаболических стероидов;
— контактирование с химическими веществами;
— питание, перенасыщенное канцерогенами, транс-жирами, консервантами и другими искусственными веществами;
— злоупотребление алкоголем.
Первые симптомы рака печени являются общими для всех видов онкологических заболеваний:
— тошнота и рвота;
— слабость, повышенная утомляемость, сонливость, усталость;
— резкое снижение массы тела и аппетита;
— запоры и диарея;
— озноб и незначительное повышение температуры тела.
Уже не на ранней стадии развития рака печени больной может отметить, что у него вздулся живот, а кожа приобрела желтоватый оттенок, также могут пожелтеть склеры глаз. Затем меняется цвет мочи — она становится более темной, а стул, наоборот, светлеет.
Ноющие боли в правом подреберье возникают на поздних стадиях рака печени, когда опухоль сильно увеличивается в диаметре.
Также, резко снижается уровень гемоглобина в крови, что приводит к анемии.
При появлении характерных симптомов рака печени следует немедленно обратиться к доктору, тем более, если человек попадает в группу риска данного недуга.
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