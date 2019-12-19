Симптомы, которые могут указывать на диабет

Важно вовремя распознать проблему.Диабет является серьезным заболеванием, симптомы которого бывает сложно обнаружить.Приводим семь признаков, указывающих на возможное наличие недуга.Симптомы не всегда очевидны, и многие люди могут страдать от этого состояния в течение многих лет, прежде чем они узнают, что болеют.Итак, основными симптомами диабета 1 и 2 являются:1. Учащенное мочеиспускание особенно ночьюЧрезмерное мочеиспускание может быть вызвано избытком глюкозы в крови, которая препятствует способности почек концентрировать мочу.2. Чувство жаждыПочки должны усердно работать у людей с диабетом типа 2. Пульдизия — это термин, характеризующий чрезмерную жажду.3. Чувство усталостиЧувство усталости может быть симптомом многих состояний, но также может быть связано с низким уровнем сахара в крови.4. Зуд вокруг пениса или влагалищаДрожжевая инфекция имеет тенденцию влиять на теплые, влажные области тела, такие как влагалище, пенис, рот и определенные участки кожи.Она чаще встречается у людей с диабетом, так как высокий уровень сахара в моче вызывает рост дрожжей.5. Порезы или раны, которые медленно заживают.Диабет может повлиять на иммунную систему. Повышенные уровни сахара в крови также уплотняют артерии и вызывают сужение кровеносных сосудов, а также влияют на кровообращение, что может замедлять заживление ран.6. Помутнение зренияНаиболее распространенным заболеванием, связанным с диабетом, является ретинопатия, которая может быть вызвана высоким кровяным давлением, связанным с диабетом.7. ВесИзбыточный вес может вызвать диабет типа 2, потому что это оказывает давление на способность организма правильно использовать инсулин для контроля уровня сахара в крови.Врачи утверждают, что крайне важно выявить признаки преддиабета как можно раньше, опередив развитие диабета типа 2.Диабет вызвать слепоту,привести к ампутации конечностей и почечной недостаточности.