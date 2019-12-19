Симптомы, которые могут указывать на диабет

Важно вовремя распознать проблему.

Диабет является серьезным заболеванием, симптомы которого бывает сложно обнаружить.

Приводим семь признаков, указывающих на возможное наличие недуга.

Симптомы не всегда очевидны, и многие люди могут страдать от этого состояния в течение многих лет, прежде чем они узнают, что болеют.

Итак, основными симптомами диабета 1 и 2 являются:

1. Учащенное мочеиспускание особенно ночью

Чрезмерное мочеиспускание может быть вызвано избытком глюкозы в крови, которая препятствует способности почек концентрировать мочу.

2. Чувство жажды

Почки должны усердно работать у людей с диабетом типа 2. Пульдизия — это термин, характеризующий чрезмерную жажду.

3. Чувство усталости

Чувство усталости может быть симптомом многих состояний, но также может быть связано с низким уровнем сахара в крови.

4. Зуд вокруг пениса или влагалища

Дрожжевая инфекция имеет тенденцию влиять на теплые, влажные области тела, такие как влагалище, пенис, рот и определенные участки кожи.

Она чаще встречается у людей с диабетом, так как высокий уровень сахара в моче вызывает рост дрожжей.

5. Порезы или раны, которые медленно заживают.

Диабет может повлиять на иммунную систему. Повышенные уровни сахара в крови также уплотняют артерии и вызывают сужение кровеносных сосудов, а также влияют на кровообращение, что может замедлять заживление ран.

6. Помутнение зрения

Наиболее распространенным заболеванием, связанным с диабетом, является ретинопатия, которая может быть вызвана высоким кровяным давлением, связанным с диабетом.

7. Вес

Избыточный вес может вызвать диабет типа 2, потому что это оказывает давление на способность организма правильно использовать инсулин для контроля уровня сахара в крови.

Врачи утверждают, что крайне важно выявить признаки преддиабета как можно раньше, опередив развитие диабета типа 2.

Диабет вызвать слепоту,привести к ампутации конечностей и почечной недостаточности.
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