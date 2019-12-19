Курение и одиночество одинаково опасны

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Эксперты подсчитали, что одиночество столь же разрушительно действует на здоровье, как курение или ожирение.По оценкам ученых, сегодня только в Великобритании 9 млн взрослых людей страдают от одиночества. Социальная изоляция ежедневно наносит организму такой же вред как 15 выкуренных сигарет. В целом, одиночество повышает риски преждевременной смерти на треть.Ученые подчеркивают, что проблема одиночества затрагивает не только пожилых людей, она актуальна для всех возрастных групп и оказывает «сильнейшее вредное воздействие на здоровье». «Особенно это становится заметным зимой, когда больницы переполнены, а социальные службы и врачи общей практики перегружены», — подчеркивает Джейн Каммингс (Jane Cummings), глава медсестринской службы Англии.Эксперты говорят о «социальной эпидемии одиночества», охватывающей все новые и новые слои общества. Они призывают правительство к принятию инициатив, направленных на уменьшение бремени изоляции граждан.Врачи и психологи рекомендуют не терять контакты с родственниками, друзьями и соседями, поскольку иногда даже самые простые социальные действия могут предотвратить развитие патологических состояний у человека и даже спасти ему жизнь.