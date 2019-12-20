Названы средства, которые спасают от головной боли лучше таблеток

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Полезные советы.Мы стали чаще испытывать головную боль. Она может быть вызвана различными обстоятельствами, но чаще всего – стрессом. Плохое питание, гормональный дисбаланс, низкий уровень сахара в крови, неправильная осанка и даже дневной сон, обезвоживание и многие другие факторы могут стать причиной нестерпимой головной боли.Приобретение обезболивающих препаратов — это первое, что мы привыкли делать не задумываясь, в надежде поскорее прекратить боль, сообщает Ladyhealth.com.ua. Но этой пытки можно избежать естественным путем — с помощью эфирных масел.Они имеют способность подавлять спазмы и успокаивать головные боли. Не случайно ароматерапия была так популярна в нетрадиционной медицине многих народов мира на протяжении веков.Эфирные масла от головных болейМятаИсследования показали, что масло перечной мяты может подавлять даже самую сильную головную боль. Ментол препятствует сокращению мышц и стимулирует кровообращение, которое в конечном итоге останавливает болевые симптомы. Это органическое вещество также обладает способностью расслаблять нервную систему и избавлять от стресса.ЛавандаМасло с изящным ароматом действует успокаивающе и заставляет забыть о чувстве беспокойства. Оно особенно полезно при головных болях, вызванных напряжением, работой, стрессом. Активные ингредиенты в лавандовом масле расслабляют нервную систему, в результате чего боль, вызванная напряжением, уходит. Масло лаванды — отличное природное средство, которое помогает при бессоннице.ЭвкалиптДля тех, кто страдает головными болями, вызванными хроническим синуситом или воспалениями пазух носа, эвкалиптовое масло является лучшим выбором. Оно может спасти при сильной заложенности носа, которая провоцирует нарастающую боль в голове. Масло не только снимает головные боли, но и очищает пазухи, подавляя воспаление.РозмаринПревосходный аромат розмарина неплохо справляется с головной болью. Оно не обладает седативными свойствами, поэтому может быть рекомендовано к применению в дневное время. Активные ингредиенты в розмариновом масле обладают противовоспалительными свойствами.Другие полезные масла от головных болей:— базилик;— роза;— можжевельник;— грейпфрут;— ромашка.