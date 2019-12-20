Врач подсказала, как помочь малышу во время коликов

Актуальная проблема для всех молодых родителей.Малыши до четырехмесячного возраста (а то и дольше) часто страдают от болей в животике – так называемых коликов, при которых малыш постоянно плачет, плохо спит и постоянно поджимает ножки.В большинстве случаев причина такого неприятного состояния ребенка в особенностях пищеварительной системы: она еще не до конца сформирована, потому не способна переваривать правильно пищу, что и приводит к повышенному газообразованию и острой боли.И даже если мама при кормлении грудью исключает из рациона все потенциально «опасные» продукты или кормит малыша самыми лучшими смесями, это не исключает вероятности появления коликов. Но при этом есть верные способы помочь ребенку и «прогнать» беспокоящую боль. Как это сделать, подсказала педиатр Елена Шевчук.Прогревайте животик ладонямиПотрите между собой ладони так, чтобы они стали горячими, и приложите к животику ребенка. Держите «компресс», пока температура ваших рук и тела малыша не сравняется. При этом установите с ребенком зрительный контакт «глаза в глаза» — это успокоит малыша, расслабит мышцы и ускорит отступление боли.Сделайте массажПоглаживающими движениями ладони промассируйте живот малыша: плавными движениями рисуйте по часовой стрелке букву «П», начиная от низа животика. Первый круг делайте очень медленно, затем с каждым повторением ускоряйтесь. Проделывайте эту манипуляцию на протяжение 2-3 минут. Она поможет вывести лишние газы и уймет боль.Поиграйте в жабкуВозьмите ножки карапуза в ладони так, чтобы ваши указательные пальцы находились под коленками. Слегка потрясите ножки, чтобы дать мышцам расслабиться – так вы дальше сможете манипулировать ими, не травмируя ребенка. Затем аккуратно согните ножки в коленках, разведите их в стороны и прижмите к бокам на три секунды, после вытяните в исходное положение и выпрямите. Повторите «жабку» около 10 раз.Это также своеобразный массаж живота, который поможет организму вывести лишние газы.Делайте «ножницы»Для этого способа борьбы с коликами также, как и в случае с «жабкой», возьмитесь за ножки ребенка. Согните одну ножку в коленке и плавно потянитесь ею к противоположному плечу. Задержите это положение на пару секунд, затем верните ножку в исходное положение и повторите на другую сторону. Всего выполните 5-7 таких повторений.