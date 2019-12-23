Диетологи рассказали о новом полезном свойстве кофе
Кофеин помогает компенсировать негативные последствия неправильного питания, которое ведет к ожирению.
Эксперимент провели на крысах. Те их них, которые месяц потребляли кофеин из мате (чай с высоким содержанием кофеина), весили на 16% меньше и имели на 22% меньше жира, чем животные, употреблявшие мате без кофеина.
Количество потребленного крысами кофеина было эквивалентно четырем чашкам кофе в день для человека.
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