Диетологи рассказали о новом полезном свойстве кофе

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Употребление кофе помогает снизить процесс отложения липидов в жировых клетках и выработку триглицеридов, пишут американские исследователи.Кофеин помогает компенсировать негативные последствия неправильного питания, которое ведет к ожирению.Эксперимент провели на крысах. Те их них, которые месяц потребляли кофеин из мате (чай с высоким содержанием кофеина), весили на 16% меньше и имели на 22% меньше жира, чем животные, употреблявшие мате без кофеина.Количество потребленного крысами кофеина было эквивалентно четырем чашкам кофе в день для человека.