Названы первые симптомы рака позвоночника

Рак позвоночника — опасное заболевание, которое может развиваться и поразить всю центральную нервную систему.Заболеваемость раком спинного мозга увеличивается с возрастом и происходит одинаково часто у мужчин и женщин. на первых этапах развития болезнь практически не дает о себе знать, боль и внешние признаки отсутствуют.Очень часто, первым симптомом, с которым пациенты обращаются к врачам, оказывается ощущение болей в спине и припухлости на поверхности пораженного участка тела.Первые симптомы:слабость;мышечные спазмы;боль и ощущение холода в нижних конечностях, трудности при ходьбе;боль в спине, которая не реагирует на обезболивающие и усиливается в положении лежа;холодная, липкая кожа;недержание мочи и кала;парестезия (жжение, покалывание, зуд кожи), особенно на нижних конечностях.