Названы первые симптомы рака позвоночника

Рак позвоночника — опасное заболевание, которое может развиваться и поразить всю центральную нервную систему.

Заболеваемость раком спинного мозга увеличивается с возрастом и происходит одинаково часто у мужчин и женщин. на первых этапах развития болезнь практически не дает о себе знать, боль и внешние признаки отсутствуют.

Очень часто, первым симптомом, с которым пациенты обращаются к врачам, оказывается ощущение болей в спине и припухлости на поверхности пораженного участка тела.

Первые симптомы:

слабость;
мышечные спазмы;
боль и ощущение холода в нижних конечностях, трудности при ходьбе;
боль в спине, которая не реагирует на обезболивающие и усиливается в положении лежа;
холодная, липкая кожа;
недержание мочи и кала;
парестезия (жжение, покалывание, зуд кожи), особенно на нижних конечностях.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил kruzka в категорию Онкология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь