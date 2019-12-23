Названы первые симптомы рака позвоночника
Заболеваемость раком спинного мозга увеличивается с возрастом и происходит одинаково часто у мужчин и женщин. на первых этапах развития болезнь практически не дает о себе знать, боль и внешние признаки отсутствуют.
Очень часто, первым симптомом, с которым пациенты обращаются к врачам, оказывается ощущение болей в спине и припухлости на поверхности пораженного участка тела.
Первые симптомы:
слабость;
мышечные спазмы;
боль и ощущение холода в нижних конечностях, трудности при ходьбе;
боль в спине, которая не реагирует на обезболивающие и усиливается в положении лежа;
холодная, липкая кожа;
недержание мочи и кала;
парестезия (жжение, покалывание, зуд кожи), особенно на нижних конечностях.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил kruzka в категорию Онкология
Добавить комментарий