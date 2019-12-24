Почему у мужчин пропадает желание к интиму

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Проведено соответствующее исследование.«Представляешь, я совсем перестала интересовать мужа, — как-то удалось подслушать разговор женщин. — Будто не ссоримся, и дома убрано и покрыт, а он после ужина гоп — и на диван спать заваливается. Что я уже только не делала! не хочет, и все! » Собеседница то лишь опустила голову, — мол, у меня похожая ситуация.Деликатные вопросы, которые ранее вызывали у людей стыдливый румянец и которые очень редко обсуждали публично, в наше время стали предметом откровенных дискуссий. Скажем, женщин, которым не нравится сексуальную жизнь и не испытывающие от ного никакого удовольствия, называют фригидны. Однако мало кто знает, что так говорят и о мужчинах. Говорим об этом с Дмитрием Жунько, врачом-сексопатологом.— Правда ли, что есть и мужская фригидность? — Да. Однако следует различать приобретенную мужскую фригидность и болезнь, которая называется алибидемия — а это полное отсутствие желания к половой жизни. Чаще всего она является результатом врожденных или приобретенных нейроэндокринных расстройств. А когда речь идет о снижении сексуального интереса и собственно приобретенную мужскую фригидность, то, во-первых, эта проблема может возникать из-за психологических и общественные факторы, а во-вторых, из-за болезни, которые являются следствием неправильного образа жизни. — Как формируется сексуальное влечение у мужчины? — Мужской половое влечение, то есть либидо, формируется в головном мозге. Именно мозг отвечает за инстинкты, в том числе и сексуальные. Основное физиологическое задачи мужской особи всего — оплодотворить как можно больше самок. Кора головного мозга, которая отличает мозг человека от мозга животного, начинает «думать» — где, как и когда это сделать. Кроме того, именно кора головного мозга и «подавляет» такое желание через определенные внешние факторы. Скажем, за стеной спят родители, и человек не хочет оказаться в неудобной ситуации. Что тогда происходит? Инстинкт возник, но не был завершен. Если такая ситуация возникает очень часто и это беспокоит мужчину, у него может снижаться уровень сексуального влечения. — Что еще влияет на уровень сексуального желания мужчины? — Любая информация, которая несет в себе негатив, — то в семье, то на работе, то в компании друзей, — вызывает в коре головного мозга волнение и страх. Такие эмоции могут провоцировать мужскую фригидность. Другой аспект, о котором все чаще говорят в обществе, — роль женщины в сексуальной жизни мужчины. Все больше женщины берут на себя мужские обязанности. «Сильный пол» перестает быть завоевателями, и это также может влиять на сексуальное здоровье.Также половое желание зависит от анатомических, биологических, генетических и психологических факторов. Все они каждый в том числе и в совокупности влияют на снижение либидо. Здесь стоит упомянуть и о метаболический синдром, наблюдается у многих мужчин. Представьте себе ситуацию: человек приходит домой, ужинает жареными блюдами и сразу ложится на диван, где проводит весь вечер, а потом — засыпает. Такое может повторяться изо дня в день, что в свою очередь снижает уровень мужского гормона тестостерона, а значит, ослабляет сексуальное желание. Очень часто человека с таким синдромом легко узнать по виду — по абдоминальном типа ожирения: у нее тоненькие конечности и большой живот. В таких случаях часто возникают проблемы со снижением сексуального влечения. При этом человек может быть довольно успешным и не иметь никаких проблем с упомянутыми психологическими проблемами. — Мужчины какого возраста чаще всего обращаются с проблемой приобретенной фригидности?— Пиковым может быть возраст от 35 до 45 лет, но это не значит, что такая проблема обходит младших мужчин. — Что делать в случае снижения сексуального влечения?— Половой рефлекс зависит от обоих партнеров. Кроме того, снижение либидо — следствие ряда факторов. Поэтому сначала стоит избавиться от них, ввести организм в состояние покоя — только тогда сексуальное желание может вернуться.