Заболевания почек повышают риск диабета

Команда ученых Вашингтонского университета в Сент-Луисе установила, что дисфункция почек увеличивает риск развития диабета.Кроме того, исследователи во главе с Зиядом Аль-Али пришли к выводу, что вероятным виновником связи между заболеванием почек и диабетом является мочевина. Азотсодержащие отходы в крови получаются из-за распада белка в продуктах питания. Почки обычно удаляют мочевину из крови, но когда функция почек замедляется, уровни этого соединения растут. Аль-Али говорит, что полученные выводы имеют важное значение, поскольку уровни мочевины могут быть снижены с помощью препаратов и диеты, например, что позволяет улучшить лечение и возможную профилактику диабета.Он говорит: «Мы давно знаем, что диабет является основным фактором риска развития заболеваний почек, но теперь мы лучше понимаем, как заболевание почек за счет повышенного уровня мочевины увеличивает риск развития диабета. Когда мочевина накапливается в крови из-за дисфункции почек, часто возникает повышенная резистентность к инсулину и нарушение его секреции».К таким выводам американские исследователи пришли в ходе анализа медицинских данных 1,3 миллиона взрослых лиц без диабета за пятилетний период, начиная с 2003 года. Общий анализ крови, который измеряет количество мочевины в крови, показал, что 117 000 человек без диабета или 9 процентов имели повышенные уровни мочевины, сигнализируя о плохой функции почек. «Эта цифра — 9 процентов людей с высоким уровнем мочевины — оставалась относительно постоянной с течением времени», сказал Аль-Али. В целом, у людей с высоким уровнем мочевины риск развития сахарного диабета на 23 процента выше. Исследователи зафиксировали новые случаи диабета у 2989 с низким уровнем мочевины и 3 677 новых случаев болезни среди лиц с высоким уровнем мочевины из каждых 100 000 обследованных лиц.«Разница в рисках составляет 688 случаев диабета на 100 000 человек в год», отметили авторы. «Наши результаты были почти точной копией исследования на грызунах. Результаты показали четкую взаимосвязь между уровнями мочевины и риском развития диабета».