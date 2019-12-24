Эти продукты лучше исключить на время простуды

Они лишь вредят здоровью.Медики рассказали, какие продукты препятствуют лечению простуды и замедляют процесс выздоровления. Мы расскажем о шести продуктах питания, которые следует исключить из своего рациона во время болезни.1. АлкогольМедики категорически запрещают употреблять алкоголь при простуде. Связано это с тем, что алкогольные напитки увеличивают нагрузку на организм, насыщая его токсическими веществами.2. Варенье в чистом видеДиетологи рекомендуют употреблять при простуде только небольшие порции варенья с несладким чаем. Отдельно есть варенье, мед и любые другие сладости не следует, поскольку это только навредит организму.3. МясоВ период заболевания необходимо устроить разгрузку пищеварительной системы, а для этого следует отказаться от мяса. Единственным исключением является куриный бульон, который, наоборот, помогает избавиться от ОРВИ.4. МолокоВ состав натурального молока входят молочный сахар и жиры, которые создают приемлемую среду для обитания болезнетворных микроорганизмов. Так что молоко точно не поможет вам избавиться от заболевания.5. Чай со специямиПри простудных заболеваниях не следует пить горячий чай со специями. Сочетание высокой температуры напитка и остроты его ингредиентов раздражает слизистую оболочку горла. Эксперты советуют пить теплые травяные чаи с лимоном или малиновым вареньем. Чай со специями целесообразно пить для профилактики ОРВИ, а не для лечения болезни.6. Свежие сокиФруктовые кислоты содержат компоненты, которые еще больше раздражают слизистую оболочку горла. Как и чай со специями, свежевыжатые соки полезно пить только для профилактики.