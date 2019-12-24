Врачи назвали основные симптомы заболеваний почек

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Медики утверждают, что заболевания почек сразу же дают о себе знать, позволяя таким образом больному своевременно обратиться за медицинской помощью.Не все симптомы могут красноречиво свидетельствовать о заболевании того или иного органа, некоторые из них нехарактерны и их легко спутать с признаками совершенно других болячек.Эти симптомы заболеваний почек нередко вводят в заблуждение больного:1. Перепады настроения. Ко бы мог подумать, что веселье внезапно меняющееся на грусть может быть спровоцировано воспалительными процессами в почках.2. Боли под ребрами или же в области паха. При таких симптомах человек может подумать о чем-угодно, а вот с заболеванием почек он вряд ли проведет параллель.3. Повышение артериального давления. Известно, что высокое кровяное давление у людей больше ассоциируется с гипертонией, нежели с болезнью почек.4. Бледность и желтушный оттенок кожных покровов. Чаще всего такой симптом наблюдается у людей, имеющих проблемы с печенью, желчным пузырем, желудком. Но оказывается, при почечной недостаточности кожа бледнеет и желтеет также, как и при анемии и даже циррозе.5. Отвращение к мясным блюдам и продуктам. Этот симптом сложно логически объяснить, но все-таки в некоторых случаях он имеет место быть.6. Головные боли и головокружение.7. Слабость в теле, сонливость, усталость, бессонница — все это может свидетельствовать о почечной недостаточности.8. Плохое настроение, вспышки агрессии, повышенная раздражительность.9. Быстрая потеря веса без каких-либо дополнительных стараний со стороны человека.Характерные симптомы почечных заболеваний, которые должны заставить вас немедленно обратиться к врачу:— учащенное мочеиспускание или же его отсутствие;— неприятные, болевые синдромы при мочеиспускании;— сильная боль в пояснице, которая особенно чувствуется во время физической активности;— отечность, вызванная застоем жидкости в организме;— одышка или даже удушье, которые чаще проявляются во сне у больного;— резкое повышение температуры тела.Медики рекомендуют не откладывать поход на осмотр в случае, если вы стали замечать у себя даже нехарактерные симптомы почечных или любых других заболеваний. Потому как тогда, когда проявятся уже явные признаки — к врачу вас доставят на карете «скорой помощи».