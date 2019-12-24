Огурцы помогут в лечении импотенции, — медики

Медики уверяют, что им удалось обнаружить натуральную альтернативу виагры, которая способна лечить импотенцию.Эксперты утверждают, что скоро смогут лечить эректильную дисфункцию без всякой виагры и связанных с нею побочных эффектов.Основным инструментом терапии станет огурец, способный увеличить приток крови к половому органу.Медики уверяют, что им удалось обнаружить натуральную альтернативу виагры, которая способна лечить импотенцию. Оказывается, секретным оружием в борьбе с этим распространенным среди миллионов мужчин явлением может стать обыкновенной огурец, усиливающий приток крови к области пениса и помогающий таким образом предотвратить импотенцию.Эректильная дисфункция наиболее часто наблюдается у мужчин в возрасте от 40 до 70 лет, она может вызываться самыми разными причинами, включая сужение кровеносных сосудов, диабет, повышенный уровень холестерина и гипертонию. Существуют разные методы лечения импотенции, включая изменение образа жизни, потерю веса или статины, но чаще всего мужчины прибегают к помощи виагры.Однако автор книги «Природа лечит» Нэт Хоуэс уверяет, что богатые цитруллином продукты питания вроде огурцов улучшают эрекцию у мужчин, страдающих от низкого артериального давления. Кроме того, цитруллин позволяет организму преодолеть усталость и стресс.В организме человека цитруллин конвертируется в другую аминокислоту под названием аргинин, а она впоследствии превращается в окись азота. Именно это вещество и помогает расслаблять кровеносные сосуды, улучшая кровоток по всему телу, включая и гениталии. В ходе исследования с участием 24 мужчин, страдающих от эректильных дисфункций, 50% представителей прекрасного пола восстановили эрекцию после одного месяца приема пищевых добавок с цитруллином ежедневно.Теоретически кажется, что прием аргинина должен оказать больший эффект, однако цитруллин лучше абсорбируется организмом. Именно поэтому огурцы и могут стать новым натуральным средством лечения импотенции.