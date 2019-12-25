Эти продукты помогут существенно снизить уровень холестерина

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ТОП-3 каши для снижения холестерина.Как известно, число инфарктов и инсультов у женщин в последнее время неуклонно растет, поражая при этом все более молодых людей.К сожалению, подобная тенденция касается всех без исключения развитых стран мира, даже тех, в которых достаточно высокий уровень диагностики и лечения подобных недугов.Поэтому усилия современных медиков направлены на разработку эффективных методов профилактики заболеваний сердца и сосудов.4 совета для здорового сердца:Нет лишнему весу. Здоровый ИМТ взрослого человека должен находиться в пределах 19-25. Даже незначительное увеличение массы тела оказывает дополнительную нагрузку на сердце, которая совершенно не нужна.Своевременное обращение к врачу. Повышенное или пониженное артериальное давление, боли в груди, быстрая утомляемость, бледность кожи и головная боль говорят о необходимости посещения врача.Физическая активность. Разумная нагрузка, которая заключается в активной ходьбе, езде на велосипеде или беге трусцой, поможет укрепить сердце и избавит от многих проблем.Правильное питание. На этом пункте стоит остановиться подробнее, ведь не зря в древности говорили, что мы – это то, что мы едим. В современном мире этот вопрос стоит не менее остро, ведь профилактика большинства заболеваний зависит от ежедневного меню. Овощи, фрукты, мясо и рыба обязательно должны входить в рацион всех без исключения членов семьи. Также важной составляющей сбалансированной диеты являются крупы.Как оказалось, растворимая клетчатка, которая в больших количествах содержится в крупах, нормализует уровень холестерина, что положительно влияет на работу сердца и сосудов. Специалисты уверены, что эти традиционные продукты питания могут снизить вредный холестерин, не оказывая аналогичного воздействия на полезный.3 лучших каши для снижения холестерина:Овсяная кашаЯчменная кашаКукурузная каша и отрубиПо мнению исследователей, эти блюда снижают всасывание насыщенных жиров и холестерина, способствуя его выведению естественным путем.