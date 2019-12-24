Депрессия в преклонном возрасте — пути решения проблемы

Эксперты поделились важной информацией, адресованной людям, которые столкнулись с возрастной депрессией.Ближе к пенсионному возрасту многие люди утрачивают тот позитивный запал, который сопровождал их ранее. Их уже ничего не интересует и кажется, что смысла в жизни нет. Старость приближается семимильными шагами и остановить этот процесс уже невозможно, поэтому от депрессивных расстройств не скрыться. Только единицам людей, уходящих на пенсию, удается сохранить блеск в глазах и желание познавать свою жизнь с других сторон, которые были недоступны ранее.Даже глубокая депрессия не заставит человека сходить на прием к психотерапевту, поэтому эксперты с удовольствием делятся советами, которые могли бы помочь решить проблемы с психическим здоровьем, не выходя из зоны комфорта. В преклонном возрасте большинство людей считают, что им уже никто не поможет, но как оказалось, это не так.Способы выхода из депрессии в преклонном возрасте:1. Найти то занятие, которое будет приносить удовольствие. Женщины могут вязать, шить, экспериментировать на кухне, радуя своих близких необычными и очень вкусными блюдами. Мужчины же на пенсии уже могут себе позволить рыбачить, например, хоть каждый день и особенно, если им это занятие нравится, но на него никогда не хватало времени.2. Ходить в гости и приглашать к себе гостей. Если человек оказался на пенсии, он может ощутить острую нехватку общения с разными людьми. Не стоит сидеть дома без дела. Психологи советуют путешествовать в черте города, навещая своих старых друзей. Также, можно приглашать к себе на «огонек» соседей, с которыми сложились добрые отношения.3. Уделять время детям, внукам и правнукам. Игры с маленькими детьми, конечно же, быстро утомляют, но сколько хороших эмоций бабушка или дедушка может получить за каких-то там полчаса своего времени — не сосчитать! Многие пенсионеры совершают грубейшую ошибку, когда не хотят заботиться о своих внуках и этим помогать детям, потому как это отличный способ наладить отношения в семье и даже выйти из депрессии.4. Ежедневно гулять на свежем воздухе. Природа в любое время года может радовать глаз, поэтому если нагрянула вдруг грусть и тоска следует одеться и выйти на улицу, вдохнуть свежего воздуха и еще раз убедиться в том, что мир вокруг прекрасен.5. Посещать различные мероприятия. Музеи, выставки, театры, танцы для тех, кому за «50» и так далее. Если человек может ходить без чьей-либо помощи, то он должен это делать регулярно. А в случае, когда добавилась еще и депрессия — обязательно нужно стараться развлекаться всеми доступными методами.