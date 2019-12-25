Как побороть импотенцию: советы сексолога

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые предлагают парам говорить об этой проблеме.Известный во всем мире сексолог Дениз Ноулз рассказал о том, как можно побороть импотенцию.По его словам, причинами эректильной дисфункции могут быть как физические, так и эмоциональные проблемы, все они решаются по-разному. Сексолог отмечает, мнение о том, что импотенция является проблемой только взрослых мужчин, является ошибочным. До 8% молодых парней от 18 до 25 лет страдают эректильной дисфункцией. Дениз Ноулз рассказал о том, что причиной импотенции могут стать как физические, так и психологические проблемы.К первым относятся травмы в области таза, принятие алкоголя, проблемы с сердцем и сосудами. По словам сексолога, в таких случаях необходимо обращать к квалифицированным специалистам, способными исправить ситуацию.Но ученый отмечает, в подавляющем большинстве случаев причина кроется в психической составляющей. К ней относятся волнение первой ночи, страх не оправдать ожидания и все испортить, боязнь нечаянно зачать ребенка и многое другое.В таком случае, отмечает сексолог, проблему может решить чуткость женщины относительно этой проблемы, ее поддержка, забота и советы. Ученые предлагают парам говорить об этой проблеме, но напоминает прекрасному полу, для мужчин эта тема является невероятно болезненной, поэтому следует внимательно выбирать слова и обороты.