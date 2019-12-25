Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть помело

Помело — экзотический фрукт, который содержит в себе ряд полезных микроэлементов и витаминов. К тому же этот фрукт низкокалорийный и его рекомендуют употреблять во время диеты.Однако существует ряд противопоказаний к употреблению помело, ведь в некоторых случаях он может навредить организму.Аллергикам. Любые цитрусовые вызывают сильную аллергическую реакцию у людей, склонных к этой патологии. Поскольку помело относится к семейству цитрусов, то по понятным причинам его следует исключить из рациона человека, имеющего непереносимость данных продуктов.Людям, страдающим гиперацидным гастритом (с повышенной кислотностью). Фруктовая кислота, содержащаяся в плоде, активизирует секреторную функцию желудка, что приводит к раздражению воспаленной слизистой и может спровоцировать острый приступ гастрита.Людям, имеющим язву желудка или двенадцатиперстной кишки. Пациенты с этими патологиями ни при каких обстоятельствах не должны употреблять в пищу помело. Эрозии и язвы на стенках желудка под воздействием агрессивной кислоты вновь могут начать кровоточить, что чревато хирургическими осложнениями.Всем, кто вынужден длительное время принимать медикаменты. Помело влияет на всасываемость некоторых лекарственных препаратов. О возможности совмещать таблетки и экзотические фрукты лучше спросить у лечащего врача.