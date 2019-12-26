Эти продукты лучше всего укрепляют нервную систему

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Медики подсказали, какие продукты способны минимизировать уровень стресса.Как мы знаем, нервные клетки не имеют свойства восстанавливаться, поэтому о своей нервной системе следует позаботиться еще до того, как она понесет потери. Врачи утверждают, что при помощи употребления некоторых продуктов, уровень стресса можно значительно сократить, а точнее минимизировать его влияние на организм и здоровье человека в целом.Речь идет об этих доступных продуктах:1. Рыба. Желательно употреблять жирные сорта рыб, в которых содержится максимальное количество Омега-3. Оказывается, данное вещество воздействует на нервную систему очень положительно, сокращая количество кортизола в крови, который медики называют гормоном «стресса».2. Цитрусовые фрукты. Витамин С в цитрусовых фруктах играет основополагающую роль в борьбе со стрессом. Все дело в том, что этот витамин нормализует уровень гормонов, тем самым ликвидируя все тот же пресловутый кортизол.3. Шпинат. Свежие листья шпината обогащены магнием — микроэлементом, необходимым для укрепления нервной системы. Для того, чтобы обеспечить организму достаточное количество магния, нужно съесть в сутки не менее двух стаканов шпината или же прибегнуть к другим продуктам, содержащим этот микроэлемент.4. Картошка. Конечно же, медики не советуют употреблять жареный картофель, если вы не хотите попрощаться со своей фигурой. Но все-таки картошка должна присутствовать в рационе, потому что является углеводом, а это полезно для нервной системы и мозга. Пюре, в мундире и отварной картофель принесут исключительно пользу вашему здоровью.5. Овощи зеленого цвета. В них содержится масса полезных веществ, витаминов, минералов и т.д. Они полезны не только для нервной системы, но и для всех остальных органов и систем организма. Медики уверенны, что регулярное употребление овощей зеленого цвета сказывается на настроении человека и он меньше подвержен стрессам.6. Курага, как и шпинат, имеет в своем составе много магния, оказывающего на нервную систему успокаивающее воздействие. Так что если вы постоянно подвергнуты стрессовым ситуациям, без кураги в рационе не обойтись.