Эта диета считается лучшей профилактикой болезни Альцгеймера

Простые правила питания.Если вы замечаете, что быстро забываете недавно полученную информацию, имя собеседника, вам трудно сосредоточиться на детальных задачах, особенно, если они связаны с цифрами, вы долго ищете нужную вещь, которую только что где-то положили, вам стало сложнее читать слова на странице, различать цвета, вы не сразу можете вспомнить название вещи, которую ежедневно используете в быту, вы быстрее огорчаетесь, или даже впадаете в депрессию, — имейте в виду, что таковыми могут быть первые проявления болезни Альцгеймера.Болезнь Альцгеймера — это заболевание головного мозга, которое постепенно развивается после 50 лет и характеризуется прогрессирующим снижением интеллекта, снижением памяти и изменением личности.При болезни Альцгеймера в ткани мозга образуются многочисленные «бляшки» — отложения амилоидного белка, которые приводят к дегенерации нейронов (нервных клеток) и их отростков.Считают, что основное значение в развитии болезни имеет наследственность. Одной из причин называют также злоупотребление алкоголем, который оказывает токсическое действие на мозг и ведет к нарушению пищеварения и усвоения необходимых питательных веществ, в частности витаминов В1, В5, В12, С, А, Е, РР, магния, кальция и витамина D и лецитина.К сожалению, лекарства от болезни Альцгеймера на сегодня не существует, но все же коррекция рациона имеет значение, подчеркивает диетолог Оксана Скиталинская.Оказалось, что люди, в питании которых преобладают ягоды, зелень и рыба (омега-3 жирные кислоты), имеют значительно меньший риск расстройства работы мозга.Ментальное здоровье до глубокой старости — еще одна причина, чтобы каждый день есть необходимую для вашего мозга пищу, которая может снизить шансы доживать свой век с болезнью Альцгеймера.«Диета для ума» (10 групп пищевых продуктов):— Зеленые листовые овощи (шпинат, зеленый салат): 6 порций в неделю— Овощи: ежедневно— Орехи: 5 порций в неделю— Ягоды: 2 или больше порций в неделю— Фасоль: 3 порции в неделю— Цельные зерна: 3 порции в день— Рыба: 1-2 порции в неделю— Птица (курица / индейка): 2 раза в неделю— Оливковое масло: 1 столовая ложка в день.— Черный виноград или изюм: 1 порция в день (виноград) или 1 столовая ложка в день (изюм)Размер порции: примерно с теннисный мячик (или чашка).Минимизировать:— Красное мясо: менее чем 4 порции в неделю— Сливочное масло: менее 1 чайной ложки в день— Сыр твердый: менее 2 порций в неделю (1 порция — 4 игральные кости)Исключить:— Транс-жиры: маргарин, «легкие» масла, масла с «добавлением растительных жиров»— Выпечку на масле и маргарине (слоеное тесто, вафли и т.д.)— Сахар: сладости, сладкие напитки— Жареную пищуПреимущества «диеты для ума»Люди, которые следовали этим рекомендациям, снизили риск болезни Альцгеймера на 54%. Это много. Но важнее то, что люди, которые начали следовать этим рекомендациям уже в взрослом возрасте, сократили риск заболевания примерно на 35%.Алюминий и болезнь АльцгеймераК факторам риска относится загрязнение окружающей среды, особенно неблагоприятно влияет алюминий, который, попадая в мозг, откладывается в нервных клетках.Источники алюминия:Алюминиевая посуда (при приготовлении овощей ухудшается их усвоение, при варке яиц образуются фосфаты, ухудшается усвоение кальция, при жарке мяса увеличивается количество нитратов).Водопроводная вода, очищенная флокулянтами.Е-добавки: 311, 312, 541, 554, 555, 556, 559.Водопроводные трубы (с прокладкой из катодной защитой от коррозии с применением алюминия).Сигаретные фильтры: содержат алюминий.Разрыхлители для теста, ванильный порошок, отбеленная мука: алюминий добавляется при производстве.