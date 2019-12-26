Эта диета считается лучшей профилактикой болезни Альцгеймера

Простые правила питания.

Если вы замечаете, что быстро забываете недавно полученную информацию, имя собеседника, вам трудно сосредоточиться на детальных задачах, особенно, если они связаны с цифрами, вы долго ищете нужную вещь, которую только что где-то положили, вам стало сложнее читать слова на странице, различать цвета, вы не сразу можете вспомнить название вещи, которую ежедневно используете в быту, вы быстрее огорчаетесь, или даже впадаете в депрессию, — имейте в виду, что таковыми могут быть первые проявления болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера — это заболевание головного мозга, которое постепенно развивается после 50 лет и характеризуется прогрессирующим снижением интеллекта, снижением памяти и изменением личности.

При болезни Альцгеймера в ткани мозга образуются многочисленные «бляшки» — отложения амилоидного белка, которые приводят к дегенерации нейронов (нервных клеток) и их отростков.

Считают, что основное значение в развитии болезни имеет наследственность. Одной из причин называют также злоупотребление алкоголем, который оказывает токсическое действие на мозг и ведет к нарушению пищеварения и усвоения необходимых питательных веществ, в частности витаминов В1, В5, В12, С, А, Е, РР, магния, кальция и витамина D и лецитина.

К сожалению, лекарства от болезни Альцгеймера на сегодня не существует, но все же коррекция рациона имеет значение, подчеркивает диетолог Оксана Скиталинская.

Оказалось, что люди, в питании которых преобладают ягоды, зелень и рыба (омега-3 жирные кислоты), имеют значительно меньший риск расстройства работы мозга.

Ментальное здоровье до глубокой старости — еще одна причина, чтобы каждый день есть необходимую для вашего мозга пищу, которая может снизить шансы доживать свой век с болезнью Альцгеймера.

«Диета для ума» (10 групп пищевых продуктов):

— Зеленые листовые овощи (шпинат, зеленый салат): 6 порций в неделю

— Овощи: ежедневно

— Орехи: 5 порций в неделю

— Ягоды: 2 или больше порций в неделю

— Фасоль: 3 порции в неделю

— Цельные зерна: 3 порции в день

— Рыба: 1-2 порции в неделю

— Птица (курица / индейка): 2 раза в неделю

— Оливковое масло: 1 столовая ложка в день.

— Черный виноград или изюм: 1 порция в день (виноград) или 1 столовая ложка в день (изюм)

Размер порции: примерно с теннисный мячик (или чашка).

Минимизировать:

— Красное мясо: менее чем 4 порции в неделю

— Сливочное масло: менее 1 чайной ложки в день

— Сыр твердый: менее 2 порций в неделю (1 порция — 4 игральные кости)

Исключить:

— Транс-жиры: маргарин, «легкие» масла, масла с «добавлением растительных жиров»

— Выпечку на масле и маргарине (слоеное тесто, вафли и т.д.)

— Сахар: сладости, сладкие напитки

— Жареную пищу

Преимущества «диеты для ума»

Люди, которые следовали этим рекомендациям, снизили риск болезни Альцгеймера на 54%. Это много. Но важнее то, что люди, которые начали следовать этим рекомендациям уже в взрослом возрасте, сократили риск заболевания примерно на 35%.

Алюминий и болезнь Альцгеймера

К факторам риска относится загрязнение окружающей среды, особенно неблагоприятно влияет алюминий, который, попадая в мозг, откладывается в нервных клетках.

Источники алюминия:

Алюминиевая посуда (при приготовлении овощей ухудшается их усвоение, при варке яиц образуются фосфаты, ухудшается усвоение кальция, при жарке мяса увеличивается количество нитратов).

Водопроводная вода, очищенная флокулянтами.

Е-добавки: 311, 312, 541, 554, 555, 556, 559.

Водопроводные трубы (с прокладкой из катодной защитой от коррозии с применением алюминия).

Сигаретные фильтры: содержат алюминий.

Разрыхлители для теста, ванильный порошок, отбеленная мука: алюминий добавляется при производстве.
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