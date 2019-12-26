Эта диета считается лучшей профилактикой болезни Альцгеймера
Если вы замечаете, что быстро забываете недавно полученную информацию, имя собеседника, вам трудно сосредоточиться на детальных задачах, особенно, если они связаны с цифрами, вы долго ищете нужную вещь, которую только что где-то положили, вам стало сложнее читать слова на странице, различать цвета, вы не сразу можете вспомнить название вещи, которую ежедневно используете в быту, вы быстрее огорчаетесь, или даже впадаете в депрессию, — имейте в виду, что таковыми могут быть первые проявления болезни Альцгеймера.
Болезнь Альцгеймера — это заболевание головного мозга, которое постепенно развивается после 50 лет и характеризуется прогрессирующим снижением интеллекта, снижением памяти и изменением личности.
При болезни Альцгеймера в ткани мозга образуются многочисленные «бляшки» — отложения амилоидного белка, которые приводят к дегенерации нейронов (нервных клеток) и их отростков.
Считают, что основное значение в развитии болезни имеет наследственность. Одной из причин называют также злоупотребление алкоголем, который оказывает токсическое действие на мозг и ведет к нарушению пищеварения и усвоения необходимых питательных веществ, в частности витаминов В1, В5, В12, С, А, Е, РР, магния, кальция и витамина D и лецитина.
К сожалению, лекарства от болезни Альцгеймера на сегодня не существует, но все же коррекция рациона имеет значение, подчеркивает диетолог Оксана Скиталинская.
Оказалось, что люди, в питании которых преобладают ягоды, зелень и рыба (омега-3 жирные кислоты), имеют значительно меньший риск расстройства работы мозга.
Ментальное здоровье до глубокой старости — еще одна причина, чтобы каждый день есть необходимую для вашего мозга пищу, которая может снизить шансы доживать свой век с болезнью Альцгеймера.
«Диета для ума» (10 групп пищевых продуктов):
— Зеленые листовые овощи (шпинат, зеленый салат): 6 порций в неделю
— Овощи: ежедневно
— Орехи: 5 порций в неделю
— Ягоды: 2 или больше порций в неделю
— Фасоль: 3 порции в неделю
— Цельные зерна: 3 порции в день
— Рыба: 1-2 порции в неделю
— Птица (курица / индейка): 2 раза в неделю
— Оливковое масло: 1 столовая ложка в день.
— Черный виноград или изюм: 1 порция в день (виноград) или 1 столовая ложка в день (изюм)
Размер порции: примерно с теннисный мячик (или чашка).
Минимизировать:
— Красное мясо: менее чем 4 порции в неделю
— Сливочное масло: менее 1 чайной ложки в день
— Сыр твердый: менее 2 порций в неделю (1 порция — 4 игральные кости)
Исключить:
— Транс-жиры: маргарин, «легкие» масла, масла с «добавлением растительных жиров»
— Выпечку на масле и маргарине (слоеное тесто, вафли и т.д.)
— Сахар: сладости, сладкие напитки
— Жареную пищу
Преимущества «диеты для ума»
Люди, которые следовали этим рекомендациям, снизили риск болезни Альцгеймера на 54%. Это много. Но важнее то, что люди, которые начали следовать этим рекомендациям уже в взрослом возрасте, сократили риск заболевания примерно на 35%.
Алюминий и болезнь Альцгеймера
К факторам риска относится загрязнение окружающей среды, особенно неблагоприятно влияет алюминий, который, попадая в мозг, откладывается в нервных клетках.
Источники алюминия:
Алюминиевая посуда (при приготовлении овощей ухудшается их усвоение, при варке яиц образуются фосфаты, ухудшается усвоение кальция, при жарке мяса увеличивается количество нитратов).
Водопроводная вода, очищенная флокулянтами.
Е-добавки: 311, 312, 541, 554, 555, 556, 559.
Водопроводные трубы (с прокладкой из катодной защитой от коррозии с применением алюминия).
Сигаретные фильтры: содержат алюминий.
Разрыхлители для теста, ванильный порошок, отбеленная мука: алюминий добавляется при производстве.
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