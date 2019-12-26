Развенчаны популярные мифы о пользе глинтвейна

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Фрукты теряют свою пользу при варке.На странице в Facebook Минздрав написал, что распространенное мнение о согревающие свойства глинтвейна является обманчивой.Так, существуют заблуждения, что алкогольный напиток согревает, расслабляет и он наполнен витаминами, минералами и антиоксидантами. Однако в Минздраве предупредили, что глинтвейн делается на основе алкоголя, который несет только вред организму.Также под действием алкоголя почки перестают впитывать воду и минералы назад. Как следствие, в крови увеличивается концентрация спирта.Фрукты, добавляемые в напиток, проходят термическую обработку, поэтому теряют значительную часть своей полезности.Кроме того, глинтвейн снижает давление, из-за чего возникает впечатление расслабленности. Однако оно обманчиво, ухудшает способность логически и рационально рассуждать.Минздрав пояснил, что согревающий эффект создают расширяющиеся сосуды на поверхности тела, в то время как внутренние органы тепло теряют. Алкоголь плохо влияет на способы терморегуляции.Также чиновники дали советы, которые помогут вам согреться зимой:Не курите и не употребляйте алкогольОдевайтесь в несколько слоев одеждыЗащищайте открытые участки кожи, когда на улице морозПо возможности заходите в теплое помещение каждый часСытно поешьте перед выходом на улицуБудьте активны, однако избегайте переутомления, ведь она способствует потере тепла