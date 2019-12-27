Врачи назвали самый полезный фрукт для здоровья сердца

Абрикосы не только вкусные, но и полезные.Чем абрикосы такие полезные? Они содержат сахара (10,5%), инсулин, лимонную, винную и яблочную кислоты, дубильные вещества, крахмал, витамины группы В, С, Н, Е, Р, провитамин А, железо, серебро, фосфор, йод и тому подобное.Кроме того, в абрикосах является пектин, способный выводить из организма токсические продукты обмена и холестерин.Абрикосы и сосуды: они надолго устранят проблему повышенного артериального давления, а также улучшают память, повышают работоспособность мозга и расширяют церебральные сосуды. В них очень много калия поэтому если у вас есть проблемы с сердцем — ешьте и не беспокойтесь ни о чем.Абрикосы и почки: эти плоды обладают мочегонными свойствами поэтому при отеках, токсикозе или гипертонии они рекомендованы к употреблению.