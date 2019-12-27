Этот продукт особенно полезен для сердечно-сосудистой системы

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Яблочный уксус поможет вылечить многие болезни.Яблочный уксус является не только недорогим, но и весьма полезным и эффективным лекарственным средством при лечении многих заболеваний.В яблочном уксусе нет разрушительной уксусной кислоты, зато в большом количестве имеется натуральная яблочная, улучшающая обменные процессы и способствующая нормальному пищеварению.ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВАукрепляет сердечную мышцу и стенки сосудов;содержит много калия, необходимого для вырабатывания энергии и правильного функционирования нервной системы;при регулярном употреблении помогает снизить вес, нормализовать обмен веществ и улучшить жизнедеятельность всего организма;является противовоспалительным и антисептическим средством, помогает при простудных и кожных заболеваниях, при отравлениях и инфекциях;благодаря содержащемуся кальцию укрепляет костные ткани, зубы и ногти;уменьшае уровень холестерина и риск возникновения инфаркта и инсульта;помогает при ангине, хроническом энтероколите, гастрите, подагре, гипертонии, стоматите.КАК ПРИГОТОВИТЬЯблочный уксус продается в продуктовых магазинах, но его можно приготовить и самостоятельно следующим образом.Яблоки натереть на крупной терке, поместить в стеклянный или эмалированный, но не железный (!) сосуд. На каждые 800 г обработанных яблок добавить 1 л теплой кипяченой воды и 100 г меда или сахара. Для ускорения процесса брожения в кашицу можно добавить сухой ржаной хлеб, на каждый литр – 20 г, вместо хлеба можно использовать дрожжи – 10 г. Смесь выдерживают в открытой емкости при температуре 20–30о С, перемешивая 2–3 раза в день деревянной шумовкой или ложкой. Через день смесь следует отжать через марлю или пропустить через сито и поместить в банку, добавляя сахар или мед из расчета 50–100 г на 1 л сока. После чего банку завязать марлей и поставить в теплое место для продолжения брожения. От окончания брожения должно пройти 40–60 дней. Образовавшийся яблочный уксус надо еще раз профильтровать, разлить по бутылкам и плотно закрыть пробками. Лучше всего готовый продукт держать в холодильнике или погребе при температуре 6–8о С.КАК ПРИМЕНЯТЬРецептов по применению яблочного уксуса – великое множество. Вам остается только выбрать тот, что подходит вам.1 ч. ложку меда размешать в стакане воды комнатной температуры, добавить 1 ст. ложку яблочного уксуса. Выпивать утром на голодный желудок ежедневно. Этот напиток обладает свойством заряжать бодростью и энергией, которой хватит с лихвой на целый день.Заряжает энергией, улучшает пищеварение стакан теплой воды с растворенной в ней 1 ст. ложкой яблочного уксуса (без меда). Принятый с утра на голодный желудок, он помогает избавиться от лишних килограммов.Яблочный уксус – это эффективное противогрибковое и противовоспалительное средство.При сильной усталости 2 ст. ложки яблочного уксуса растворите в стакане холодной воды. Разотрите этим раствором все тело, одновременно массируя руками. Эффективны растирания с уксусом при целлюлите и растяжках, они придают коже свежесть и гладкость.Слабый раствор яблочного уксуса – хорошее средство для ополаскивания волос.При ангине можно каждый час полоскать горло раствором уксуса (1 ч. ложка уксуса на стакан воды). При головной боли таким раствором можно натереть волосистую часть головы, а для профилактики – пить во время еды стакан воды с 1 ч. ложкой яблочного уксуса и 2 ч. ложками меда. При гипертонии в стакан воды добавить 2 ч. ложки яблочного уксуса и пить раз в день.