Этот продукт особенно полезен для сердечно-сосудистой системы
Яблочный уксус является не только недорогим, но и весьма полезным и эффективным лекарственным средством при лечении многих заболеваний.
В яблочном уксусе нет разрушительной уксусной кислоты, зато в большом количестве имеется натуральная яблочная, улучшающая обменные процессы и способствующая нормальному пищеварению.
ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА
укрепляет сердечную мышцу и стенки сосудов;
содержит много калия, необходимого для вырабатывания энергии и правильного функционирования нервной системы;
при регулярном употреблении помогает снизить вес, нормализовать обмен веществ и улучшить жизнедеятельность всего организма;
является противовоспалительным и антисептическим средством, помогает при простудных и кожных заболеваниях, при отравлениях и инфекциях;
благодаря содержащемуся кальцию укрепляет костные ткани, зубы и ногти;
уменьшае уровень холестерина и риск возникновения инфаркта и инсульта;
помогает при ангине, хроническом энтероколите, гастрите, подагре, гипертонии, стоматите.
КАК ПРИГОТОВИТЬ
Яблочный уксус продается в продуктовых магазинах, но его можно приготовить и самостоятельно следующим образом.
Яблоки натереть на крупной терке, поместить в стеклянный или эмалированный, но не железный (!) сосуд. На каждые 800 г обработанных яблок добавить 1 л теплой кипяченой воды и 100 г меда или сахара. Для ускорения процесса брожения в кашицу можно добавить сухой ржаной хлеб, на каждый литр – 20 г, вместо хлеба можно использовать дрожжи – 10 г. Смесь выдерживают в открытой емкости при температуре 20–30о С, перемешивая 2–3 раза в день деревянной шумовкой или ложкой. Через день смесь следует отжать через марлю или пропустить через сито и поместить в банку, добавляя сахар или мед из расчета 50–100 г на 1 л сока. После чего банку завязать марлей и поставить в теплое место для продолжения брожения. От окончания брожения должно пройти 40–60 дней. Образовавшийся яблочный уксус надо еще раз профильтровать, разлить по бутылкам и плотно закрыть пробками. Лучше всего готовый продукт держать в холодильнике или погребе при температуре 6–8о С.
КАК ПРИМЕНЯТЬ
Рецептов по применению яблочного уксуса – великое множество. Вам остается только выбрать тот, что подходит вам.
1 ч. ложку меда размешать в стакане воды комнатной температуры, добавить 1 ст. ложку яблочного уксуса. Выпивать утром на голодный желудок ежедневно. Этот напиток обладает свойством заряжать бодростью и энергией, которой хватит с лихвой на целый день.
Заряжает энергией, улучшает пищеварение стакан теплой воды с растворенной в ней 1 ст. ложкой яблочного уксуса (без меда). Принятый с утра на голодный желудок, он помогает избавиться от лишних килограммов.
Яблочный уксус – это эффективное противогрибковое и противовоспалительное средство.
При сильной усталости 2 ст. ложки яблочного уксуса растворите в стакане холодной воды. Разотрите этим раствором все тело, одновременно массируя руками. Эффективны растирания с уксусом при целлюлите и растяжках, они придают коже свежесть и гладкость.
Слабый раствор яблочного уксуса – хорошее средство для ополаскивания волос.
При ангине можно каждый час полоскать горло раствором уксуса (1 ч. ложка уксуса на стакан воды). При головной боли таким раствором можно натереть волосистую часть головы, а для профилактики – пить во время еды стакан воды с 1 ч. ложкой яблочного уксуса и 2 ч. ложками меда. При гипертонии в стакан воды добавить 2 ч. ложки яблочного уксуса и пить раз в день.
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Добавил klava в категорию Кардиология
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