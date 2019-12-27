Названы продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке

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Некоторые из них после повторного нагрева превращаются в настоящий ядМногие из нас подогревают одни и те же блюда по несколько раз и не задумываются о последствиях. Однако, не все продукты безопасны для употребления в пищу после повторного нагрева.Есть некоторые продукты, которые ввиду своей особой молекулярной структуры после повторного нагрева превращаются в настоящий яд.К сожалению, лишь небольшое количество людей знают об этом факте.СвеклаСодержание нитратов в свекле полезно для нашего организма, но никогда не нагревайте свеклу два или более раза, если вы хотите сохранить свое здоровье.КартофельКрахмал, содержащийся в картофеле благотворно влияет на здоровье, но когда его разогревают по несколько раз — он теряет свою питательную ценность и целебные свойства, и превращается в яд, который может навредить всему организму.ЯйцаВоздействие высоких температур на яйца может быть весьма смертельным. Употребление яиц после варки — полезно, но очень вредно, если вы разогреете их на следующий день.КурицаКуриное мясо вкусное, но вы должны съесть его сразу же после приготовления. Разогревая курицу на следующий день — вы изменяете структуру белка, что в свою очередь приводит к проблемам с пищеварением.Курица содержит больше белка, чем красное мясо, и его рекомендуется употреблять холодным. Даже если вы повторно будете разогревать её при очень низкой температуре в течение более длительного периода времени.ГрибыРазогретые грибы могут негативно повлиять на ваш организм. Содержащиеся в грибахлипоиды, фосфатиды и эфирные масла при повторной тепловой обработке делают из них настоящую отраву для сердца и кишечника.Ешьте грибы в свежем виде или сразу же после приготовления. Но, если вы хотите съесть их в более позднее время, никогда не разогревайте их. Это может привести к серьезным проблемам с сердцем и пищеварительной системой.